Las posibles alineaciones para Universitario vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

Héctor Cúper y 'Cheché' Hernández ya tendrían todo listo para el duelo de este sábado en el Monumental. Se vislumbran cambios en ambos equipos.

Universitario recibe a Comerciantes Unidos este sábado 5 de septiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Los entrenadores Héctor Cúper y José Eugenio Hernández ya definen sus onces para este duelo. ‘La U’ debe ganar para ser único líder del certamen.

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El equipo ‘crema’ llega tras vencer por 4-2 a UTC, resultado que lo mantiene en la parte alta del Clausura. Se esperan novedades para este encuentro, ya que puede haber algún cambio, sobre todo, pensando en el once titular para el clásico del próximo fin de semana.

Comerciantes Unidos, por su parte, viene de caer 3-2 ante FC Cajamarca y afronta un partido exigente en Lima. En su caso, el sistema se sostiene, pero sí asoman dos variantes en el equipo que se perfila para arrancar.

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Posibles alineaciones para Universitario vs. Comerciantes Unidos

UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Diego Romero

Caín Fara

Williams Riveros

Matías Di Benedetto

Juan Manuel Requena

Andy Polo

Piero Quispe

Jairo Concha

César Inga

Gianluca Lapadula

Álex Valera

DT: Héctor Cúper

COMERCIANTES UNIDOS