Las posibles alineaciones para Universitario vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

Universitario recibe a Comerciantes Unidos este sábado 5 de septiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Los entrenadores Héctor Cúper y José Eugenio Hernández ya definen sus onces para este duelo. ‘La U’ debe ganar para ser único líder del certamen.
El equipo ‘crema’ llega tras vencer por 4-2 a UTC, resultado que lo mantiene en la parte alta del Clausura. Se esperan novedades para este encuentro, ya que puede haber algún cambio, sobre todo, pensando en el once titular para el clásico del próximo fin de semana.
Comerciantes Unidos, por su parte, viene de caer 3-2 ante FC Cajamarca y afronta un partido exigente en Lima. En su caso, el sistema se sostiene, pero sí asoman dos variantes en el equipo que se perfila para arrancar.
Posibles alineaciones para Universitario vs. Comerciantes Unidos
UNIVERSITARIO DE DEPORTES
- Diego Romero
- Caín Fara
- Williams Riveros
- Matías Di Benedetto
- Juan Manuel Requena
- Andy Polo
- Piero Quispe
- Jairo Concha
- César Inga
- Gianluca Lapadula
- Álex Valera
- DT: Héctor Cúper
Pronósticos Universitario vs Comerciantes Unidos: la U quiere seguir en lo más alto del Clausura 2026
COMERCIANTES UNIDOS
- Matías Córdova
- Fabio Rojas
- Flavio Alcedo
- Juan Rodríguez
- Alexis Cossio
- Alexis Arias
- Agustín Rodríguez
- Josuee Herrera
- Rodrigo Vilca
- Mathías Carpio
- Matías Sen
- DT: José Eugenio Hernández