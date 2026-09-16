Bryan Reyna está borrado de Universitario y optó por una drástica medida sobre su futuro más cercano cuando el préstamo desde Belgrano termina a fines de este año 2026.

Universitario de Deportes atraviesa un momento realmente dulce y el objetivo del título nacional está más vigente que nunca. Eso sí, hay varios jugadores que vienen pasando desapercibidos por decisiones técnicas y este es el caso de un Bryan Reyna que no tiene espacio en la plantilla. Frente a este escenario de tanta complejidad para el atacante, se pudo conocer de la drástica medida que tomó.

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Fuente: Universitario.

Resulta que Bryan Reyna todavía no ha podido debutar con camiseta de Universitario de Deportes en este Torneo Clausura 2026. Es más, ni siquiera es un convocado habitual en el plantel y todo recae en la lectura de Héctor Cúper. Por ahora le va saliendo bien la jugada porque el equipo está en crecimiento, aunque de todas maneras interesa cómo vive este momento el extremo nacional.

De acuerdo a una reciente revelación del periodista Gustavo Peralta, quien siempre está muy enterado de las novedades en la interna de la ‘U’, resulta que Bryan Reyna entrena con normalidad en el día a día y encima es uno de los destacados. Además, el delantero pretende seguir esforzándose en esta misma sintonía para ganarse muy pronto la confianza del comando técnico.

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“Pregunté por Bryan Reyna y dudo que salga en lista, pero me dijeron que a pesar de la bronca que tiene porque no juega y no debuta en el Clausura todavía, se está entrenando muy bien. Me dicen que entrena y juega los partidos de práctica como si fuese a jugar el fin de semana, la rompe. No tiene espacio porque a quién saca Cúper para meterlo. No sé si lo va a llevar a Cusco, pero entrena muy bien”; contó Gustavo Peralta durante el canal ‘Colectivo World‘.

Los números y el futuro de Bryan Reyna en Universitario

Bryan Reyna llegó a Universitario de Deportes el pasado de marzo proveniente de Belgrano, club que hasta ahora mantiene su pase y al que deberá volver luego del término del préstamo acordado hasta fines de este año 2026. Vistiendo la camiseta merengue tan solo ha sumado 9 partidos hasta el momento y en la gran mayoría ha sido como opción de recambio, además de no haber destacado.

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Sin goles anotados ni asistencias registradas en todos estos meses, son 227 minutos los que ha disputado en cancha y está clarísimo que la estadía del extremo peruano en la ‘U‘ se termina con el campeonato de esta temporada. A raíz de ello es que habría que ver en qué equipo termina jugando o si es que toma la decisión de pelear por un puesto cuando le toque regresar a Belgrano.

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