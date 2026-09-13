La autocrítica de Héctor Cúper tras el triunfazo de Universitario ante Alianza Lima: “Disfraza el resultado”

Héctor Cúper celebró la victoria de la 'U' en Matute, aunque a la vez fue muy claro en su evaluación al señalar que no hicieron todo bien en la cancha. Conoce qué dijo exactamente el estratega merengue.

Cualquiera podría decir que ahora mismo todo es felicidad en la interna de Universitario de Deportes y seguramente es así luego de ganar el clásico ante Alianza Lima en Matute. Eso no quita que Héctor Cúper, fiel a su estilo de técnico analítico, haya ofrecido una evaluación contundente sobre el nivel de su equipo y haya asegurado que no jugaron el gran partido que querían.

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En conferencia de prensa, el entrenador de Universitario de Deportes puso paños fríos a la situación. Si bien se dieron festejos de los jugadores y saben que hoy en día los líderes del Torneo Clausura 2026, fue claro en decir que en la segunda etapa no jugaron el fútbol que realmente hubieran querido y que la victoria no debe maquillar los errores que se cometieron en el campo de juego.

“Digamos que disfraza el resultado porque no hicimos un buen segundo tiempo. Cuando recuperamos la pelota no la podíamos y habíamos apostado a dos o tres pases y llegar rápidamente al área rival, pero hemos fallado bastante. Por eso, el triunfo lo que no tiene que hacer nunca es tapar aquellas cosas que no hemos hecho bien. Tenemos que seguir trabajando y mejorando”; declaró.

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En esta misma línea, Héctor Cúper reveló cuál fue el plan de la ‘U’ para complicar a Alianza Lima. “En el segundo tiempo apostamos un poco al contragolpe porque sabíamos que podíamos tener posibilidades. Ante la necesidad de ellos de ir hacia adelante, nosotros podíamos aprovechar alguno de esos contragolpes. No lo terminamos de hacer demasiado bien, lo reconozco. Pero bueno, esto es fútbol y al final hemos logrado una victoria que bienvenida sea”.

Universitario sigue firme con miras al sueño del tetracampeonato nacional

Como bien recordamos, Universitario de Deportes no tuvo un buen primer semestre en la Liga 1 2026 y recientemente viene mostrando un mejor nivel. De la mano de Héctor Cúper y volviendo al sistema 3-5-2 desde hace algunas jornadas, los merengues dicen presente con miras al título nacional que les daría automáticamente el tan ansiado e histórico tetracampeonato.

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Con 20 puntos sumados hasta el momento en 9 fechas disputadas del Torneo Clausura 2026, el objetivo de la ‘U’ es llevárselo para disputar una final de ida y vuelta frente a Alianza Lima al haber sido ganador de la primera etapa. Todavía restan 24 puntos por disputarse, así que veremos el ritmo que mantienen los cremas y si es que los demás rivales logran competir hasta último minuto.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Héctor Cúper declaró que el triunfo ante Alianza Lima no oculta los errores cometidos.

declaró que el triunfo ante no oculta los errores cometidos. Plan de contragolpe no se ejecutó bien según el DT de Universitario de Deportes.

no se ejecutó bien según el DT de Tetracampeonato nacional es la meta de Universitario en el Torneo Clausura 2026.