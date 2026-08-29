UTC vs Universitario EN VIVO y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Universitario viaja a Cajamarca para enfrentar a UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Sigue las acciones del encuentro en vivo.

Universitario de Deportes visita a UTC HOY sábado 29 de agosto en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. El duelo corresponde a la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú e inicia a las 3:30 P.M., hora de Perú. El árbitro del encuentro es Jordy Espinoza con David Huamán en el VAR.

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‘La U’ viene de vencer a Los Chankas CYC por 3-0 en el Monumental de Ate, lo que le permitió llegar a la primera posición de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 con 13 puntos, junto a Deportivo Garcilaso. Ahora, busca una victoria para quedar como líder en soledad.

UTC, por su parte, no atraviesa un buen momento, ya que no ha ganado en este certamen y está en el fondo de la Tabla Acumulada 2026, lo que lo deja muy cerca del descenso a Liga 2. Solo tiene 10 puntos producto de varias quitas de puntos por sanciones debido a deudas.

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Alineaciones confirmadas para UTC vs. Universitario