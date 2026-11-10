Liga 1 hace un movimiento de última hora que le cambia los planes a Alianza Lima para la fecha 17

Alianza Lima acaba de recibir una notificación oficial sobre su calendario en la recta final del campeonato. Desde la organización de la Liga 1 tomaron una decisión contundente que modifica el itinerario victoriano.
El equipo victoriano venía evaluando alternativas para gestionar el desgaste físico del plantel en el cierre de la temporada. Sin embargo, los planes de la directiva blanquiazul sufrieron un giro inesperado.
Alianza Lima cerrará el torneo como local ante FC Cajamarca. (Foto: X).
La reprogramación oficial para el duelo en Matute
El esperado partido entre Alianza Lima y FC Cajamarca sufrió una modificación en su programación oficial. La noticia reacomoda la estrategia de preparación del cuerpo técnico para afrontar la fecha 17.
Según informó el periodista Gerson Cuba, el compromiso se disputará el próximo sábado 21 de noviembre a las 3:30 p. m. La cita confirmada tendrá como escenario el emblemático estadio Alejandro Villanueva.
Alianza Lima vs. FC Cajamarca cambiaría de día y horario para la última fecha: ¿Cuándo se jugaría?
El pedido que rechazó la Federación Peruana
En los días previos se había abierto una posibilidad que ilusionaba a la directiva blanquiazul para adelantar el choque. El propio Gerson Cuba reveló que se buscaba jugar en la semana de la quincena de noviembre.
Para concretar esa modificación en el fixture, la institución íntima necesitaba contar con la aprobación formal de la Liga 1. El objetivo principal era liberar espacio en el calendario y llegar con mayor descanso.
Los planes que debe reajustar Alianza Lima
Sin embargo, el pedido presentado formalmente ante la Federación Peruana de Fútbol no terminó prosperando. Las autoridades del balompié nacional optaron por mantener la estructura original del torneo.
Con la negativa de la FPF en la mesa, el cuadro victoriano deberá reajustar su planificación semanal. El elenco íntimo se enfoca ahora en llegar en óptimas condiciones al duelo del 21 de noviembre ante su hinchada.
DATOS CLAVE
- 21 de noviembre a las 3:30 p. m. jugará Alianza Lima contra FC Cajamarca.
- Estadio Alejandro Villanueva será el escenario confirmado para la fecha 17 del torneo.
- La Federación Peruana de Fútbol rechazó el pedido para jugar la quincena de noviembre.