FC Cajamarca vs. Alianza Atletico: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 16 de la Liga 1

FC Cajamarca y Alianza Atletico se enfrentan este sábado 7 de noviembre, por la fecha 16 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

FC Cajamarca recibe a Alianza Atletico este sábado 7 de noviembre desde las 15:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 16 de la Liga 1. FC Cajamarca llega golpeado y con la tabla pisándole los talones, mientras Alianza Atletico aparece como uno de los equipos que mejor viene jugando en las últimas fechas. El contraste de momentos es la gran razón para prestarle atención a este partido.

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Para el local es una final anticipada contra el descenso, y para la visita una chance de seguir metiéndose en la pelea por los puestos de arriba.

La actualidad de ambos equipos

FC Cajamarca no encuentra respiro. Viene de caer 5-0 como visitante ante Sporting Cristal y antes de eso sumó otras dos derrotas seguidas, una de local frente a CD UT Cajamarca y otra en su visita a Sport Boys. Son tres descalabros al hilo que lo dejan 17° con 11 puntos en 15 fechas, en una zona de la tabla que empieza a preocupar.

Alianza Atletico transita un presente bien distinto. Ganó sus dos últimos partidos como local, 1-0 ante ADC Juan Pablo II y 3-2 frente a Deportivo Garcilaso, aunque antes de esa racha había perdido con claridad 4-1 en su visita a Sport Huancayo. Con 28 puntos está 6° y asoma como uno de los candidatos a meterse en la pelea por los primeros lugares.

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El historial entre FC Cajamarca y Alianza Atletico

El único antecedente entre ambos data de mayo, cuando empataron 1-1 en campo de Alianza Atletico. Con apenas un cruce registrado, no hay patrón que se pueda sacar más allá de esa igualdad.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Alianza Atletico vs. FC Cajamarca 1-1 Liga 1

Horario del partido

Perú: 15:30 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Asociacion Deportiva Tarma vs. Sporting Cristal — sábado 7 de noviembre, 13:00 hs

Melgar vs. ADC Juan Pablo II — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Cienciano vs. Sport Huancayo — sábado 7 de noviembre, 20:30 hs

Los Chankas vs. Alianza Lima — domingo 8 de noviembre, 13:00 hs

Sport Boys vs. CD UT Cajamarca — domingo 8 de noviembre, 15:30 hs

Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos — domingo 8 de noviembre, 18:00 hs

Universitario vs. Club Deportivo Moquegua — domingo 8 de noviembre, 20:30 hs

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En síntesis