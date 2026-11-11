Ricardo Salcedo, referente y capitán de Sport Huancayo: “Sentimos que subestimaron al equipo”

Desde la interna de Sport Huancayo expusieron los comentarios en contra del equipo durante el Torneo Clausura 2026. Fue Ricardo Salcedo quien como líder salió al frente y evidenció que hoy en día están preparados para lograr el objetivo.

Ahora que Sport Huancayo está a un paso de hacer historia en el fútbol peruano al depender de sí mismo para quedarse con el Torneo Clausura 2026 y por ende disputar los play-offs del campeonato para pensar en el título nacional, distintos referentes del equipo ya viven en gran medida esta etapa final. En dicho sentido, fue Ricardo Salcedo quien expresó el sentir del grupo.

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Como uno de máximos líderes de la plantilla por su experiencia en el club y siendo el actual capitán, Ricardo Salcedo evalúo el camino de Sport Huancayo para llegar con vida a la última fecha del Torneo Clausura 2026. Cuando quizá muchos creyeron que se caerían en el proceso, justamente el volante hizo énfasis en que sí se sintieron subestimados por lo que se comentaba en el medio.

“Sí sentimos que subestimaron al equipo. Hablaban de Alianza, Cristal y la ‘U’, y a nosotros no nos tomaban en cuenta para el título. Hemos hecho los méritos suficientes para depender de nosotros mismos, acá estamos y esperamos estar a la altura el día 22 para concretar el sueño que tenemos”; declaró Ricardo Salcedo en una reciente charla con el programa ‘Hablemos de MAX‘.

🎙️Ricardo Salcedo, capitán de Sport Huancayo EN VIVO: "Sí sentimos que subestimaron al equipo"



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Además, el capitán de Sport Huancayo reveló lo que significa esta gran oportunidad para el grupo de jugadores y también para los hinchas que esperan una alegría pronto. “Sería muy importante para el club y la ciudad, salir campeón. Quedaríamos en la historia. Nos queda prepararnos y que el esfuerzo que hemos hecho en este torneo, reflejarlo el 22 y conseguir el objetivo”.

🎙️Ricardo Salcedo, capitán de Sport Huancayo EN VIVO: "Es mi temporada 11 en el club. Hemos jugado un par de finales, perdimos la dos. Sería muy importante campeonar"



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El camino de Sport Huancayo rumbo a la posibilidad del título nacional

A pesar de los comentarios adversos durante el Torneo Clausura 2026 ya que muchos creían que no iban a resistir la presión de ser firmes candidatos, ahora Sport Huancayo depende de sí mismo para conseguir el primer objetivo. El último triunfo de visita ante Cienciano fue clave para tomar la punta del campeonato, mientras que los rivales no hicieron sus respectivos deberes.

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Universitario de Deportes no pudo con CD Moquegua en Lima y Sporting Cristal igualó ante ADT en Tarma. Es así que Sport Huancayo tiene 34 puntos y de vencer a los cremas en la última fecha serán ganadores del segundo semestre de la temporada. En semifinales enfrentaría nuevamente a la ‘U‘ y el ganador jugará contra Alianza Lima en duelos de ida y vuelta para conocer al campeón nacional.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Sport Huancayo lidera el Torneo Clausura 2026 con 34 puntos tras vencer a Cienciano .

lidera el con tras vencer a . Sport Huancayo definirá el campeonato ante Universitario el día 22 para clasificar a semifinales.

definirá el campeonato ante el día para clasificar a semifinales. Ricardo Salcedo, capitán de Sport Huancayo, declaró en ‘Hablemos de MAX’ sobre el campeonato.