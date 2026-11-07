Alineaciones de FC Cajamarca y Alianza Atletico por la Liga 1: formaciones probables

FC Cajamarca recibe a Alianza Atletico este sábado 7 de noviembre desde las 15:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 16 de la Liga 1. FC Cajamarca viene de caer 0-5 ante Sporting Cristal y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Alianza Atletico viene de ganarle 1-0 a ADC Juan Pablo II y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de FC Cajamarca y Alianza Atletico
FC Cajamarca (4-2-3-1): Jonathan Medina, Carlos Gómez, Jhan Vega, Yordi Vílchez, Sebastián Enciso, Paulo Goyoneche, Mauricio Arrasco, Jefferson Orejuela, Carlos Meza, Pedro Cejas, José Lugo. DT: Santiago Acasiete.
Alianza Atletico (4-1-4-1): Steven Rivadeneyra, Stefano Fernández, Román Gastón Suárez, José Luján, Anthony Gordillo, Elián Muñoz, Hernán Lupu, Germán Gastón Díaz, Jorge del Castillo, Cristian Penilla, José Ingratti. DT: Federico Urciuoli.
La previa de FC Cajamarca y Alianza Atletico: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 15:30 (hora de Perú)
- Historial: 1 cruces — FC Cajamarca ganó 0, Alianza Atletico ganó 0 y empataron 1
- Último antecedente: 24/05/2026: Alianza Atletico 1-1 FC Cajamarca
- Próximo partido de FC Cajamarca: vs. Alianza Lima, domingo 22 de noviembre
- Próximo partido de Alianza Atletico: vs. Melgar, miércoles 18 de noviembre