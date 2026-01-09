Lo celebra Christian Cueva: la estrategia que planea Juan Pablo II para enfrentar a Alianza Lima y Universitario

Juan Pablo II mantuvo la categoría durante la temporada pasada y en este año 2026 espera lograr un objetivo mucho más importante. De la mano de Christian Cueva como el fichaje más importante que han concretado hasta ahora, todo parece indicar que desde el comando técnico planifican a detalle lo que serán los futuros duelos frente a Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Fuente: Juan Pablo II.

Sabiendo del poderío de los ‘Compadres‘ del fútbol peruano y de que siempre llevan una enorme cantidad de hinchas a cualquier parte del país, lo normal sería que Juan Pablo II juegue en condición de local en la ciudad de Chongoyape, en el recinto deportivo donde lo hizo en la temporada 2025. De acuerdo a una reciente revelación del entrenador, dicha situación no será así y se mudarían a otro lado.

“De local acá nomás (Chongoyape) donde estamos va a ser la localía, pero con Alianza Lima y Universitario posiblemente sea en Chimbote. El objetivo principal por supuesto es tratar de estar en el lote de arriba, pelear algún puesto internacional. Esa es la idea y para eso vine. Si no, no hubiese estado acá”; contó Marcelo Zuleta, estratega argentino de Juan Pablo II, en ‘Radio Ovación‘.

Las expectativas de Marcelo Zuleta sobre la presencia de Christian Cueva en Juan Pablo II

Sabiendo de las cualidades de Christian Cueva y de que claramente lo necesitan al 100% de sus capacidades físicas para pueda rendir al máximo de sus condiciones futbolísticas, el entrenador Marcelo Zuleta señaló que el volante no tiene ningún tipo de preferencia en el plantel de Juan Pablo II. Es así que viene realizando los trabajos de pretemporada a la par de sus demás compañeros.

Fuente: Juan Pablo II.

“Christian se incorporó como todo el mundo, sin ningún tipo de privilegios ni nada. Está entrenando como todos, mucha gente se está asombrando, pero para mí es un jugador que no hace uso de su nombre. Sí es real que el último mes estuvo un poquito más en los escenarios que pensando en fútbol, pero son cosas que se van dando en su carrera”; declaró el estratega de Juan Pablo II.

De manera sorpresiva, Marcelo Zuleta confesó que mantuvo algunas conversaciones con Ricardo Gareca para averiguar más sobre el popular ‘Aladino’. “Hablando con Gareca tuve muy buena información, aunque igual ya tenía datos Es un jugador que tiene ganas de volver a la selección. Va a ser una de las figuras, no solo de Juan Pablo II, sino del campeonato”; finalizó.

Fuente: Juan Pablo II.

Lo que puede ganar Juan Pablo II jugando ante Alianza Lima y Universitario en la ciudad de Chimbote

Si bien ninguna estrategia en el fútbol te asegura un triunfo de por medio, en esta ocasión se pueda entender que la decisión de Juan Pablo II de llevar a Alianza Lima y Universitario de Deportes a jugar en Chimbote podría ser aprovechado en el tema económico. Eso sí, se mantendrán jugando de locales en el norte del país, pero en un estadio quizá con mucho más aforo y en donde saben que los hinchas blanquiazules y merengues irán a como de lugar.

