Melgar defendió a los clubes de la Liga 1 y le respondió fuertemente a la FPF: “Son 3 años sin soluciones”

Melgar se pronunció luego del comunicado difundido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el cual hace referencia a las recientes declaraciones de Álvaro Barco, director deportivo de Universitario. El directivo ‘crema’ había calificado a la Liga 1 como un “cadáver”, en clara alusión a los problemas de organización que, según su postura, atraviesa el torneo.

Publicidad

Publicidad

Tras esas expresiones, la FPF emitió un documento oficial en el que manifestó su rechazo a los calificativos utilizados y lamentó que se afecte la imagen del campeonato. Además, el máximo ente regulador del fútbol peruano instó al club estudiantil a pronunciarse por considerar que dichas declaraciones dañan la reputación institucional.

Melgar arremete contra la FPF por deuda

“Qué eficiente puede ser la gestión cuando uno quiere. Nos encantaría que la FPF responda con la misma velocidad y firmeza cuando sus socios comerciales nos deben. Van a ser 3 años sin solución ni apoyo. Seguimos esperando“, fue lo que respondió el club arequipeño al comunicado de la FPF.

Publicidad

Publicidad

Administrador de Melgar denunció falta de pagos por parte de la PFPF

Recordemos que, en una entrevista con ‘Exitosa’, Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar, denunció de manera pública que la empresa 1190 Sports mantenía deudas pendientes por concepto de derechos de transmisión televisiva, situación que generó preocupación en la institución.

ver también La fuerte reacción de la FPF contra Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, tras tildar de “cadáver” a la Liga 1

“Es un tema complejo porque fuimos de los únicos clubes que al final nos quedamos solos. El modelo que se estaba presentando tenía un montón de falencias que se están viendo ahora. Lo dijimos en 2021 antes que pase absolutamente nada, porque el modelo peruano, con la piratería, no iba a funcionar”, señaló el dirigente.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Somos los únicos a los que no les paga como club”. En esa misma línea, sostuvo que si la situación involucrara a otro equipo, la reacción y postura de la Federación habrían sido completamente distinta. “No hemos recibido ningún pago por los derechos de televisión en los últimos dos años”, expresó.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

Melgar reclama a la FPF por deudas de derechos televisivos sin solución hace 3 años.

El administrador Ricardo Bettocchi denunció falta de pagos por parte de la empresa 1190 Sports.

La FPF rechazó que Álvaro Barco calificara a la Liga 1 como un “cadáver”.

Publicidad