Los 10 cracks que estuvieron en la Selección Peruana y hoy no encuentran trabajo en la Liga 1

El fútbol peruano está muy pronto a abrir su temporada con la Liga 1, los equipos ya están entrando en la semana de su presentación. Mientras tanto, hay varios futbolistas que alguna vez pudieron vestir la camiseta de la Selección Peruana, pero ni eso los ayuda a que puedan lograr un contrato. Lo cual es algo más que llamativo a pesar de que hay clubes que necesitan futbolistas de experiencia.

Uno de los que sorprende que en este momento no tenga equipo es Alexis Arias, futbolista que ha venido jugando toda su carrera en Melgar. Pero Juan Reynoso prefirió no tenerlo en sus planes, por eso hoy en día está libre. Pese a su pasado con la casaquilla nacional, ningún equipo ha pensado en él para reforzarse. Y parece que podría irse al descenso si es que no encuentra nada.

Santiago Ormeño lamentándose (Foto: Getty).

Otro que encontramos en la lista es Santiago Ormeño. Pese a tener 31 años de edad, el mexicano con ascendencia peruana no puede encontrar club. Tras dejar el QD Hainiu de China no ha podido volver a las canchas. Esto pasó el 15 de junio del año pasado, por lo que ya resulta hasta preocupante que todavía no tenga un nuevo equipo.

Carlos Ascues es otro que no logra encontrar club, el mediocampista y defensor nacional quedó mal por sus actos de indisciplinas. En el cuadro de Alianza Universidad terminó fuera del club por un mal accionar, por lo que desde ese momento no ha podido firmar con ningún equipo peruano y sigue en la búsqueda de club.

Gabriel Costa, jugador de Universitario (Foto: Liga 1).

Mientras tanto, uno de los más conocidos es Gabriel Costa que a sus 35 años de edad podría considerar el retiro al no encontrar club. El mediocampista no consigue nada por lo pronto, tras salir de Universitario de Deportes no ha logrado ningún interés en el Perú y menos en el extranjero.

Lista completa de jugadores libres que estuvieron en la Selección Peruana:

Alexis Arias | 5 partidos con Perú

Santiago Ormeño | 13 partidos con Perú

Roberto Villamarín | 1 partido con Perú

Carlos Ascues | 26 partidos con Perú

Gabriel Costa | 12 partidos con Perú

Alexi Gómez | 5 partidos con Perú

Raziel García | 10 partidos con Perú

Jean Deza | 7 partidos con Perú

Rodrigo Cuba | 1 partido con Perú

Armando Alfageme | 2 partidos con Perú

¿Cuándo cierra el libro de pases en Perú?

Hay que mencionar que a pesar que estos jugadores están libres, todavía podrían firmar por un equipo de la Liga 1. Esto debido a que el Libro de Pases todavía se termina de cerrar el día domingo 15 de marzo, hasta ese momento tendrán la posibilidad de permanecer en la primera división del fútbol peruano.

En caso que no puedan encontrar equipo, entonces podrán irse a jugar a la Liga 2 o incluso a la Liga 3. Hay varios equipos importantes que están buscando reforzarse en los torneos de ascenso para poder tener una plaza en la máxima categoría.

Datos Claves