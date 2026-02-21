El refuerzo de lujo que anunció Juan Pablo II College para ayudar a Christian Cueva

Luego de un inicio irregular en el Torneo Apertura, Juan Pablo II ha optado por continuar reforzando su plantel. El club lambayecano anunció la incorporación de un potente delantero uruguayo para fortalecer su ofensiva.

En los tres encuentros que ha jugado, el equipo ‘papal’ solo ha sumado un punto, mostrando además cifras preocupantes: anotó apenas cuatro goles y recibió once, lo que ha generado alertas tempranas sobre su rendimiento.

Juan Pablo II anunció refuerzo de lujo

Aunque las estadísticas de Juan Pablo II reflejan mayores problemas en su defensa, la directiva decidió apostar por reforzar la delantera. Para ello, recurrieron a un “viejo conocido”, el uruguayo Cristhian Tizón, quien volverá a vestir la camiseta del club tras una destacada actuación en la Liga 1 2025.

El delantero uruguayo había sorprendido al dejar la institución, siendo hasta entonces uno de los jugadores más destacados del torneo pasado. Su nombre se había vinculado a varios equipos del campeonato peruano, aunque finalmente esas especulaciones no se concretaron.

Cuando parecía que Tizón y Juan Pablo II seguirían caminos separados, la comunicación entre ambas partes se reactivó, y finalmente el jugador regresará para colaborar en la recuperación del equipo en el Torneo Apertura.

La potente línea ofensiva que tendrá Juan Pablo II

Con el regreso de Cristhian Tizón, Juan Pablo II espera contar con la fuerza necesaria para afrontar con éxito los próximos compromisos del Torneo Apertura. El delantero uruguayo se unirá a Christian Cueva, Jack Durán, Erinson Ramírez y Nilton Ramírez, formando una delantera que promete ser temible para cualquier rival.

Próximo partido de Juan Pablo II

El próximo partido de Juan Pablo II, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura, será frente a Atlético Grau como visitante. Ambos equipos, que atraviesan un inicio complicado en el torneo, se enfrentarán este domingo 22 de febrero en el estadio Campeones del 36 de Sullana, desde las 15:30 horas de Perú.

DATOS CLAVES

Cristhian Tizón regresará como refuerzo de Juan Pablo II para el Torneo Apertura 2026.

El club lambayecano apenas sumó un punto y recibió once goles en tres partidos.

