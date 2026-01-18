Problemas antes del inicio de la Liga 1 temporada 2026: revelan denuncia grave contra 1190 Sports

El inicio de la Liga 1 temporada 2026 se encuentra bajo una sombra de incertidumbre tras las declaraciones de Jaime Talledo de Lama, asesor legal del Sport Boys. El representante denunció una falta de transparencia total en el modelo de gestión de los derechos de televisión por parte de la empresa 1190 Sports.

Sport Boys demanda más claridad en contrato

A solo días del arranque del campeonato peruano, el club rosado asegura que aún no conoce los montos que recibirá por la transmisión de sus partidos. Esta falta de información impide que la directiva pueda planificar el presupuesto anual o negociar con posibles inversionistas estratégicos para la campaña.

Talledo de Lama señaló que los clubes no son parte directa del contrato establecido, ya que el acuerdo se firmó exclusivamente entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol. Esta estructura impide que las instituciones deportivas tengan voz o control sobre las condiciones económicas que rigen su estabilidad.

La situación es crítica, considerando que el Sport Boys terminó su vínculo previo con GOLPERU para integrarse al sistema de la FPF bajo promesas específicas. La federación aseguró a los clubes un incremento del 20% garantizado y un bono de infraestructura de medio millón de dólares que aún no se formaliza.

Sport Boys se prepara para el inicio de la Liga 1. (Foto: X).

A fecha de 16 de enero, los clubes no han recibido la orden de facturación necesaria para cobrar los pagos correspondientes al primer mes del año. Sin esta autorización del fideicomiso manejado por la FPF, el equipo del Callao se encuentra en una asfixia financiera que pone en riesgo sus operaciones.

La denuncia también resalta una posible injusticia respecto a los bonos de infraestructura, exigiendo que los clubes que se integran recién reciban el mismo trato que los fundadores del modelo. La dirigencia del Boys espera una respuesta inmediata para evitar que el caos administrativo afecte su rendimiento deportivo.

¿Sport Boys podrá jugar la Liga 1 temporada 2026?

El 15 de enero de 2026, la FPF suspendió temporalmente la licencia del club debido a incumplimientos financieros correspondientes al año 2025. No obstante, el asesor legal del equipo ha asegurado que el pago se efectuará en los próximos días. A pesar de la situación, el debut del equipo, dirigido por Jaime de La Pava, sigue programado para el sábado 31 de enero contra Los Chankas en el Estadio Miguel Grau.

¿Cuál es la situación de 1190 Sports en Liga 1?

La empresa afirmó recientemente que acortará el plazo de pago de 60 a solo 30 días, buscando evitar demoras en el inicio del torneo de 2026. Además, clubes como Melgar y Cienciano han manifestado su descontento por las deudas que se han acumulado con el actual operador desde temporadas pasadas.

1190 Sports señalada por Sport Boys del Callao. (Foto: X).

