Luego de dejar Sporting Cristal, la inesperada revelación de Duarte en Alianza: “Este era el camino…”

Alejandro Duarte es uno de los nuevos jugadores de Alianza Lima para la temporada 2026. El portero llega con un cartel bastante malo, sobre todo debido a que no ha tenido actividad importante en el último año. Pese a esto, el golero se siente cómodo y espera poder asumir este gran reto que se le viene al ponerse el buzo ‘blanquiazul’.

Publicidad

Publicidad

El exSporting Cristal confesó su sentir de llegar a este nuevo equipo. Destacando que para él es un reto asumir esta oportunidad que se le brindó en La Victoria. En donde va a tener que defender los colores de uno de los equipos más importantes del país.

“Sí, la verdad que es un reto muy importante de mi carrera, creo que es una oportunidad que muchos quisieran tener. Creo que llego a una edad muy buena para afrontar este reto, tanto en lo físico como con la experiencia, así que muy contento de estar acá”, fue lo que inició diciendo en Alianza Lima TV.

Pero luego se explayó sobre el motivo que lo impulsó a elegir a los ‘íntimos’ para poder continuar su carrera a los 31 años de edad.

Publicidad

Publicidad

“Sí, creo que uno siempre analiza diferentes aspectos cuando toma una decisión y, al verlo de esa manera, para mí no había duda de que esta era la mejor decisión. Por lo que significa Alianza en el fútbol peruano, por el momento que afronta y el reto que tiene este año de salir campeón, porque es una gran institución. Creo que, viendo todo ese paquete, las instalaciones que tienen hoy en día y la seriedad con la que están trabajando, para mí no había dudas de que este era el camino que tenía que tomar”, expresó.

Entrevista de Alejandro Duarte:

ver también El súper equipo que está haciendo Hernán Barcos en FC Cajamarca con puro ex Alianza Lima

¿Por qué el hincha duda de Alejandro Duarte?

Los números no acompañan a Alejandro Duarte en estas últimas temporadas. Para comenzar, perdió el titularato en el cuadro ‘celeste’. Esto hizo que en todo el año 2025 tan solo llegue a disputar 2 partidos. 180 minutos los que jugó y terminó recibiendo 5 goles. Un mal precedente que deja muchas dudas de lo que pueda llegar a hacer en Matute.

Publicidad

Publicidad

Si pasamos al año 2024 la figura no es que mejore mucho, ya que terminó disputando solo un juego. Fue ante ADT en la derrota por 3-1 en el que jugó 90 minutos, pero luego ya no volvió a ser tomado en cuenta.

Alejandro Duarte en Sporting Cristal (Foto: Sporting Cristal).

Claro, este panorama que se ve del portero lo hace ver como un jugador que no deja muy buenas sensaciones. Así que él tendrá que encargarse en demostrar que si tomaron la decisión correcta al traerlo en Matute. En donde tendrá que enfrentarse a Guillermo Viscarra por el puesto de titular.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves