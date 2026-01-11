Luis Advíncula confesó por qué realmente prefirió Alianza Lima por encima de Sporting Cristal

El retorno de Luis Advíncula al fútbol peruano en 2026, vistiendo la camiseta de Alianza Lima, ha provocado un gran impacto mediático. La decisión del lateral de la selección, tras un ciclo exitoso en Boca Juniors, sorprendió, pues muchos esperaban que regresara a Sporting Cristal, el club donde se consolidó antes de emigrar.

El motivo de Luis Advíncula para fichar por Alianza Lima

En una entrevista reciente con la prensa internacional (TyC Sports), el “Rayo” explicó su elección por Matute. Más allá de lo contractual, Advíncula enfatizó que su llegada a La Victoria responde a una profunda motivación personal: concretar un anhelo familiar pendiente.

Luis Advíncula presentado en Alianza Lima. (Foto: X).

El defensor detalló que este momento de su carrera era el ideal para volver al país y priorizar la cercanía con sus seres queridos. La directiva blanquiazul jugó un papel crucial, pues el interés mostrado desde el primer contacto le hizo sentir valorado y querido, facilitando su decisión.

Aunque se conoce su trayectoria en Sporting Cristal, el jugador es claro: su enfoque actual está en los objetivos de Alianza Lima. Advíncula priorizó el bienestar de su entorno y un proyecto deportivo ambicioso, que incluye la participación en la Copa Libertadores al más alto nivel.

Su salida de Boca Juniors se gestionó en buenos términos, ya que la directiva comprendió su deseo de volver a Perú. Este acuerdo permitió que el defensor se uniera rápidamente a la pretemporada victoriana, generando una enorme expectativa entre la hinchada, que lo ve como un líder clave.

Con este fichaje, Alianza Lima no solo potencia su banda derecha con experiencia y fuerza, sino que reafirma su posición de autoridad en la Liga 1. Advíncula, por su parte, inicia una nueva etapa profesional impulsada por su vínculo familiar y la ilusión de sumar más títulos en el fútbol nacional.

Luis Advíncula luciendo la camiseta de Alianza Lima. (Foto: X).

¿Hasta cuándo tiene contra Luis Advíncula?

El “Rayo” ha sellado un acuerdo por dos temporadas (2026 y 2027), con la opción de una extensión adicional sujeta a su rendimiento y el cumplimiento de objetivos. De esta forma, el experimentado lateral concluirá su trayectoria en el fútbol peruano, aportando su vasta experiencia de nivel internacional.

¿Cuándo debutará Luis Advíncula en Alianza Lima?

Advíncula, a pesar de sus 35 años (pronto a cumplir 36), se encuentra en una forma física notable. Después de una pretemporada individual en Buenos Aires, se integró al plantel en Uruguay. Su presentación como fichaje estelar para el centenario de la Liga 1 y su debut oficial se anticipan para la “Noche Blanquiazul”.

