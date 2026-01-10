Luis Advíncula fue claro sobre el motivo por el que eligió Alianza Lima: “Porque me…”

Luis Advíncula fue presentado como nuevo jugador de Alianza Lima este fin de semana. A pesar de los tiempos rápidos, el lateral por la derecha viajó a Uruguay para reunirse con el plantel ‘blanquiazul’. Es así que al estar junto a sus compañeros hizo que la prensa lo viera y no perdiera el tiempo. La primera pregunta que respondió fue el motivo por el que firmó con los victorianos.

Mientras el lateral pasaba con dirección a la banca, fue intervenido por un hombre de prensa de ESPN. Este sin dudar se atrevió a parar al jugador para sacarle alguna declaración, en un comienzo ‘Bolt’ se notó incómodo, tanto así que le mencionó: “A mi no me gusta hablar”, pero esto no impidió que al menos pudiera responder una pregunta.

¿Por qué elegiste Alianza Lima? fue lo que dijo el periodista, para lo que el defensor respondió: “Porque me trataron bien, papito“. Esa fue la contundente respuesta del último fichaje del conjunto ‘Blanquiazul’, quien por ahora esperará su oportunidad para demostrar en el lateral derecho que es un jugador que puede hacer muy bien las cosas con su llegada a La Victoria.

La respuesta de Luis Advíncula sobre su llegada a Alianza Lima:

Luis Advíncula fue a la tribuna en Alianza Lima

Al no haber tenido tiempo para poder entrenar con el equipo, el técnico Guede decidió mandar a Advíncula a la tribuna junto a los jugadores que no fueron convocados para el partido. Esto con la intensión que pueda acoplarse lo más pronto posible al plantel.

Junto a él, estuvieron jugadores como Luis Ramos, Jean Pierre Archimbaud, entre otros que se quedaron fuera. Probablemente por ser pretemporada, muchos jugadores entren y salgan de las convocatorias para probar al plantel completo.

Luis Advíncula en la tribuna:

Luis Advíncula se ganó el odio por Alianza Lima

Este fichaje ha sido bastante controversial para los hinchada de Sporting Cristal que no entienden que pasó. Ellos esperaban que el lateral se una a las filas de los rimenses, sobre todo por sus palabras constantes a favor de ellos. Pero su decisión final dejó a muchos contrariados por lo sucedido, pues fue algo que nadie esperó fuera real.

Lo cierto que el lateral ahora va a tener que demostrar su nivel, es un jugador que todavía puede aportar en la Selección Peruana. Pero su nivel no es el mejor en este momento, por lo que se espera que en esta pretemporada pueda lograr volver a ser un jugador competitivo como lo hizo por años en el extranjero.

Pablo Guede va a tener que ver muy bien ese tema, ya que es el que puede llegar a recuperar a un importante futbolista para el Perú. Pero no va a ser nada fácil, pues ya en partidos anteriores ha demostrado que tiene que muchas veces olvidarse de su velocidad y más bien pensar en su posicionamiento para pode

