El actual futbolista y uno de los capitanes de Sporting Cristal, Miguel Araujo, reflexiona aquí. Sobre su pasado como hincha de Alianza Lima.

El fútbol peruano vive un escenario de pura contradicción profesional y sentimiento. Miguel Araujo, actual baluarte de la defensa de Sporting Cristal, sacudió el panorama deportivo al confesar públicamente que sus verdaderos sentimientos pertenecen al clásico rival, Alianza Lima.

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La revelación se dio en el programa digital ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Ante la consulta directa sobre su verdadera filiación en la Liga 1, el zaguero no titubeó: “¿Alianza Lima o Sporting Cristal? Mi corazón manda Alianza Lima”.

Miguel Araujo remarcó ser hincha de Alianza Lima. (Foto: X).

El pasado de Miguel Araujo en Alianza Lima y su trayectoria

Para entender el arraigo del defensor, es necesario recordar sus inicios en el fútbol profesional, donde debutó con la camiseta de Cobresol en 2011 y luego pasó por Sport Huancayo. Su rendimiento lo llevó rápidamente al Estrella Roja de Belgrado en Serbia, sumando una valiosa experiencia europea a temprana edad que forjó su temperamento en la cancha.

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Esta dualidad de Araujo no es casualidad, sino el reflejo de una trayectoria que dejó huella en La Victoria. El defensor vistió la camiseta blanquiazul entre 2014 y 2018, consolidándose como un referente absoluto de la zaga y logrando el histórico título nacional de 2017 bajo la dirección de Pablo Bengoechea.

Las estadísticas de Miguel Araujo en la Selección Peruana y el extranjero

Tras su exitoso ciclo en Matute, el zaguero consolidó su carrera en el extranjero jugando para Talleres de Córdoba en Argentina, el FC Emmen en los Países Bajos y Portland Timbers en la MLS. Además, se convirtió en un habitual convocado en la Selección Peruana, formando parte del plantel que disputó el Mundial de Rusia 2018 y las siguientes Eliminatorias.

Su sorpresivo retorno al país para mudarse al Rímac colocó al futbolista en el ojo de la tormenta mediática. Este movimiento obligó al experimentado jugador a revalidar su profesionalismo ante una hinchada celeste sumamente exigente que miraba con recelo su pasado íntimo.

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El presente de Sporting Cristal en la Liga 1 y el torneo local

A pesar de la honestidad sobre su hinchaje, Araujo dejó en claro que el respeto hacia su actual institución es completamente innegociable. El seleccionado nacional afirmó de manera categórica que se sentiría sumamente mal si se retira sin regalarle una alegría grande y un título a los bajopontinos.

El defensor busca que su paso por el club sea recordado por la gloria en el campeonato local y no solo por el esfuerzo diario. Con Sporting Cristal peleando los últimos lugares de la Liga 1, Araujo demuestra con hechos que su mente y su profesionalismo están enfocados en el Rímac, aunque su corazón siga latiendo en Matute.

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