El futbolista de Sport Boys se verá la cara con su ex equipo. Miguel Trauco definió de esta manera, lo que será el partido ante Alianza Lima.

La previa del esperado clásico Callao – Lima entre Sport Boys y Alianza Lima se encendió a las afueras del entrenamiento rosado. Las miradas de la prensa deportiva se posaron sobre el lateral izquierdo, quien dejó declaraciones que generaron sorpresa entre los aficionados en la antesala del duelo en el Estadio Nacional.

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El experimentado defensor analizó la importancia del compromiso. Miguel Trauco no ocultó las sensaciones que le produce medirse contra el conjunto blanquiazul en esta jornada del fútbol peruano.

Miguel Trauco juega ahora en el Sport Boys. (Foto: X).

La postura de Miguel Trauco sobre Alianza Lima

A pesar de la alta rivalidad y de la tensión que antecede a este choque, el futbolista de la ‘Misilera’ ofreció una perspectiva llena de respeto. “Será un partido muy bonito, seguramente lo viviré de forma especial. Para mí, Alianza Lima significa mucho; el paso que tuve por ahí fue muy bonito y quedan grandes recuerdos”, sostuvo el marcador zurdo ante los medios.

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El impacto de sus frases resonó de inmediato entre los hinchas. La declaración llama la atención en la previa de un encuentro de alta tensión, marcando un matiz de serenidad pese a los antecedentes deportivos entre ambas partes.

Cómo fue su salida de Alianza Lima y llegada al Sport Boys

Las palabras de Trauco adquieren un tinte particular considerando cómo finalizó su etapa en el cuadro íntimo. A inicios de temporada, el lateral izquierdo fue separado del plantel victoriano y posteriormente desvinculado de la institución tras protagonizar un acto de indisciplina durante la pretemporada del equipo.

Tras resolver su situación contractual y quedar como agente libre, el defensor zurdo fue fichado por Sport Boys para encarar la Liga 1, sumándose al plantel chalaco para reforzar la banda izquierda.

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¿Cuándo y a qué hora juega el Sport Boys vs. Alianza Lima?

El esperado partido entre Sport Boys y Alianza Lima está programado para este sábado 8 de agosto a las 8:00 p.m. (hora peruana). El escenario elegido para albergar a ambas hinchadas es el Estadio Nacional de Lima, correspondiente a una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.

🎙️ Miguel Trauco, jugador de Sport Boys: "Será un partido muy bonito, seguramente lo viviré de forma especial. Para mí, Alianza Lima significa mucho; el paso que tuve por ahí fue muy bonito y quedan grandes recuerdos"



🎙️ Carlos Desio, DT de Sport Boys: "Variamos mucho conforme a… pic.twitter.com/y0170K2jRC — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) August 5, 2026

El cuadro chalaco decidió mudar su localía al primer coloso deportivo del país para albergar a un gran marco de espectadores. Por su parte, el elenco victoriano llega con la misión de sumar de a tres para mantenerse firme en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

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¿Cómo llega Sport Boys al duelo frente a Alianza Lima?

El equipo dirigido por la administración rosada llega motivado tras conseguir un importante triunfo en la última jornada de la Liga 1. La ‘Misilera’ viene de vencer por 1-0 a Atlético Grau en condición de visitante en Piura, gracias a una solitaria anotación del delantero argentino Luciano Nequecaur a los 36 minutos del primer tiempo.

Esta victoria le permitió a Sport Boys sumar seis puntos en la tabla del Torneo Clausura y acomodarse en la zona alta de la clasificación. Con la viada anímico de este resultado positivo fuera de casa, la escuadra chalaca afronta los entrenamientos semanales enfocado al 100 % en quedarse con el triunfo en el Estadio Nacional.

DATOS CLAVE

Miguel Trauco llegó a Sport Boys tras salir de Alianza Lima por indisciplina.

El Sport Boys vs. Alianza Lima se jugará el sábado 8 de agosto.

El partido del Torneo Clausura se disputará en el Estadio Nacional de Lima.