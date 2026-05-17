Miguel Trauco terminó llorando tras el triunfo de Sport Boys ante Cusco FC: “Veníamos con esa presión”

El jugador nacional se quebró en llanto tras la importante victoria del cuadro 'chalaco' y no pudo terminar su entrevista.

Sport Boys consiguió un valioso triunfo por 1-0 frente a Cusco FC, resultado que le permitió alejarse de la zona de descenso en la Liga 1. No obstante, el momento más comentado llegó después del partido, cuando Miguel Trauco, una de las figuras del encuentro, no pudo contener las lágrimas y tuvo que pausar su entrevista en plena transmisión en vivo.

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Miguel Trauco terminó llorando tras triunfo de Sport Boys

Al finalizar el encuentro, Miguel Trauco fue elegido para declarar a ras de cancha ante las cámaras de ‘L1 MAX’, donde fue consultado sobre sus sensaciones tras la importante victoria de Sport Boys en el Estadio Miguel Grau. El lateral peruano expresó su alegría por haber sido parte de un triunfo clave para el cuadro rosado.

“Todo bien, contento por el resultado. Creo que ya era hora que la gente del Callao sienta esta alegría. Y bueno, para nosotros también es un respiro grande, porque todos los equipos que estaban abajo han ganado así que veníamos con esa presión y gracias a Dios pudimos rescatar los 3 puntos en casa“, señaló en primera instancia.

No obstante, el momento más emotivo llegó segundos después. Al ser consultado por la evidente emoción que mostraba en su rostro, Trauco sonrió con nerviosismo, bajó la mirada y mordió su camiseta. Visiblemente afectado y con lágrimas en los ojos, el exjugador de Alianza Lima no pudo seguir hablando y se retiró del lugar con un sentido “no puedo”.

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Trauco se quiebra tras partido ganado. Cada vez que Boys corta una mala racha se siente así para el hincha. Luche y recupere su nivel Miguel, como 10 estás siendo muy bueno en SBA. No te olvides del club que te está dando tu última oportunidad! pic.twitter.com/KsdNLTN2xg — Pencoismo (@pencoismo) May 17, 2026

Mientras se alejaba del campo, las cámaras volvieron a captarlo caminando con la cabeza baja y secándose las lágrimas del rostro, reflejando toda la emoción que vivía tras el triunfo.

El gran momento de Trauco en Sport Boys

Miguel Trauco se ganó rápidamente un lugar como titular en Sport Boys desde su llegada. Aunque disputó solo cuatro partidos con la ‘Misilera’, ahora cumple funciones como volante, dejando de lado su rol defensivo y convirtiéndose en una pieza clave en la generación de juego del equipo.

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DATOS CLAVES

Miguel Trauco rompió en llanto y pausar una entrevista tras el triunfo de Sport Boys.

El equipo rosado venció por 1-0 a Cusco FC en el Estadio Miguel Grau.

El jugador ahora se desempeña como volante titular en su cuarto partido con el club.