Alianza Lima pagó este monto millonario para rescindir a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

El exadministrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, rompió el silencio en una sorpresiva conferencia de prensa que ha sacudido la interna del fútbol peruano. El exdirigente reveló los detalles financieros detrás de la salida de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras sus polémicos actos en la pretemporada.

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Alianza Lima se ahorró una fortuna en rescisiones

De acuerdo con las declaraciones del exdirectivo, resolver estos vínculos contractuales de manera unilateral representaba un peligro catastrófico para las arcas de la institución. El monto original que el club blanquiazul estaba obligado a pagar por concepto de indemnización superaba una barrera histórica para el medio local.

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco salieron de Alianza Lima a principio de temporada. (Foto: X).

“Lo que había que pagar por indemnización era una cantidad de millones de soles bastante importante. Si se hubiese tenido que pagar el total por la resolución de los contratos, estaríamos hablando de más de 10 millones de soles”, afirmó textualmente Cabada.

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La agresiva estrategia legal para salvar el presupuesto

Para evitar un golpe financiero que pusiera en jaque el año institucional, la dirigencia de Matute tuvo que activar un plan de contingencia de emergencia. El exadministrador destacó el rol que cumplieron los diferentes departamentos del cuadro íntimo para sentarse a negociar directamente con los representantes de los futbolistas.

“Afortunadamente, se hizo una negociación importante donde participaron diferentes personas; nuestra área legal estuvo muy presente en ese momento, al igual que la parte deportiva”, explicó Cabada ante los medios. Gracias a este esfuerzo conjunto, el club logró conseguir una reducción regular de la penalidad.

Sin embargo, la rebaja obtenida en las mesas de negociación no evitó que la operación dejara un enorme vacío económico en la Victoria. El propio exdirigente admitió con total franqueza que el daño financiero fue inevitable: “Aun así, fue una cifra bastante alta: fueron algunos millones de soles que se tuvieron que ir en eso”.

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El impacto directo en el Torneo Clausura 2026

Estas sorpresivas revelaciones explican de forma contundente la llamativa pasividad que ha mostrado Alianza Lima en el actual mercado de pases. Muchos aficionados criticaban la falta de refuerzos de renombre en las últimas semanas, sin conocer el millonario imprevisto que la directiva tuvo que asumir de golpe.

Este forado económico es la razón principal por la cual Alianza Lima decidió no apurar sus contrataciones pensando en el Torneo Clausura 2026. Con la billetera golpeada por esta purga, la prioridad absoluta en Matute será estabilizar las finanzas y priorizar la disciplina interna por encima de los nombres rutilantes.

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