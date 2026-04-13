La radical decisión de Sport Boys con Zambrano y Trauco para el juego con Melgar

Sport Boys tiene un partido bastante complicado frente a Melgar, un duro rival en el Torneo Apertura. Por lo que se espera que estén los mejores jugadores disponibles para enfrentarlos, por esa razón se conoció la decisión del cuadro ‘Chalaco’ con sus nuevos fichajes.

Publicidad

Carlos Zambrano y Miguel Trauco ya están listos para poder jugar, tienen todos sus papeles en regla. No obstante, su debut no será ante el cuadro de Arequipa, tendrán que seguir esperando su momento. Así se pudo conocer mediante el periodista Ernesto Macedo, que publicó en sus redes sociales que no serán tomados en cuenta para el siguiente partido.

Miguel Trauco y Carlos Zambrano con Sport Boys (Gemini IA).

“Carlos Zambrano y Miguel Trauco no están convocados ante FBC Melgar”, fue lo que publicó en sus redes sociales el comunicador. Por lo tanto, el debut de estos jugadores tendrá que esperar todavía un poco más. No quieren arriesgarlos, más que todo sabiendo que todavía físicamente no están en su mejor momento. Sobre todo, después del alto tiempo que estuvieron sin jugar.

Publicidad

Con esta decisión el ‘León’ y el ‘Genio’ deberán apoyar a sus compañeros desde la tribuna nada más. Esperando poder estar lo más pronto posible aptos para poder desplegar su fútbol. Su debut podría darse contra el cuadro de Juan Pablo II en la siguiente jornada del Torneo Apertura, todo dependiendo de como vayan progresando en los entrenamientos que es lo más importante.

¿Qué dice Carlos Desio del debut de Zambrano y Trauco?

El actual entrenador de Sport Boys, Carlos Desio habló con respecto a la posibilidad del debut de sus nuevos pupilos. Mencionando que lo están tomando con calma, yendo paso a paso y esperando que puedan llegar a estar a un buen ritmo para poder volver a jugar en el equipo.

“Ellos recién se han acoplado hace pocos días. Hace mucho que no vienen trabajando y esperemos que estén lo más antes posible. Vamos a ver mañana o pasado si podemos contar con alguno de los dos. Para este encuentro tenemos algunas bajas”, expresó al diario El Diez.

Publicidad

¿Cuándo juega Sport Boys vs Melgar?

Por la fecha número diez del Torneo Clausura, Sport Boys recibe la visita de Melgar en el Callao. Este partido se disputará el próximo martes 14 de abril desde las 20:00 horas de Perú en el Estadio Miguel Grau. La transmisión del encuentro será por medio de L1 Max.

Datos Claves