DT de Sport Boys tomó contundente decisión con Miguel Trauco tras expulsión y pelea: “No puede reaccionar así”

Sport Boys logró una valiosa victoria frente a Alianza Atlético de Sullana en el Campeones del 36, pero el foco se lo llevó Miguel Trauco, quien fue expulsado en su debut con la ‘rosada’ y, además, protagonizó un fuerte altercado con jugadores del cuadro ‘churre’ camino a los vestuarios.

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❌ SE ROMPIÓ EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN SULLANA ⚠️



Luego de las expulsiones a los jugadores Miguel Trauco y German Díaz, la tribuna del Estadio Campeones del 36 lanzó objetos a los jugadores de Sport Boys que se encontraban en el túnel de salida. La PNP acabó interviniendo… pic.twitter.com/3FTfBl8gaX — L1MAX (@L1MAX_) April 19, 2026

DT de Sport Boys tomó decisión con Miguel Trauco

Al término del partido, Carlos Desio, técnico de Sport Boys, reveló que tuvo una conversación con Miguel Trauco por lo ocurrido y le remarcó que no puede reaccionar de esa manera y que debe actuar con mayor criterio, además de llamarle la atención en los vestuarios.

“No sé exactamente qué pasó afuera. No me gustan estas cosas, obviamente, no comparto (pelea de Miguel Trauco)”, expresó Desio en primera instancia en diálogo con las cámaras de L1 Max.

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Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Les dije que no pueden ocurrir estas cosas. Nosotros no nos tenemos que salir del plan que venimos a ejecutar. Acá no podemos quedarnos con un hombre menos. No podemos cometer esos errores que nos terminan perjudicando”.

Comparó a Miguel Trauco con Carlos Zambrano

Cuando le preguntaron por los insultos que suelen recibir Miguel Trauco y Carlos Zambrano, el técnico señaló que el ‘Káiser’ sabe manejar ese tipo de situaciones, mientras que al ‘Genio’ todavía le falta.

“Es parte del fútbol, el folclore del fútbol que te van a gritar eso, manejar un poco más a Miguel. Carlos un poco la tiene muy clara en eso. Yo hablé con él sobre eso y me dice que sabe que va a pasar eso, entonces, él la tiene muy clara en eso. Hay que hablar con Miguel”, explicó.

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Por último, el DT reiteró que el lateral no puede reaccionar de esa forma y confirmó que le llamó la atención en el vestuario. “Trató en defensa, según él lo que dijo el chico contrario y saltó en defensa. Yo le dije que no tenía que ser seguridad de nadie, entonces tener la mente clara y pensando en lo que tiene que hacer dentro de la cancha y no pensar en lo que pasa afuera. Sí hubo un llamado de atención por la reacción, no puede reaccionar así”.

DATOS CLAVES

Miguel Trauco fue expulsado en su debut con Sport Boys tras el triunfo ante Alianza Atlético.

El técnico Carlos Desio llamó la atención al lateral en vestuarios por su fuerte reacción.

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