Ministro del Interior les da terrible noticia a Universitario y Alianza Lima: “No se va a poder”

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, se pronunció en contra de que la Noche Crema y la Noche Blanquiazul, programadas para el sábado 24 de enero, se disputen el mismo día, alegando motivos de seguridad.

Bajo ese contexto, durante una entrevista con RPP, informó que en los próximos días su despacho reunirá a representantes de Universitario de Deportes y Alianza Lima para buscar una solución a esta situación.

Ministro del Interior le da terrible noticia a la ‘U’ y Alianza

“No nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Entonces, se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar”, expresó en primera instancia.

Asimismo, dejó en claro que los clubes deberán dialogar para que alguno de los dos pueda cambiar la fecha de su evento de presentación. “Entonces, tienen que ver otra fecha para poder garantizar estos dos partidos”.

Cabe resaltar que, Tiburcio ofreció estas declaraciones en el marco de una actividad previa a Navidad, realizada en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria.

Noche Crema y Noche Blanquiazul tienen la misma fecha

Recordemos que, Universitario, actual tricampeón del fútbol peruano, y Alianza Lima anunciaron sus partidos de presentación de las nuevas plantillas para el sábado 24 de enero de 2026.

En la Noche Crema, que se llevará a cabo en el estadio Monumental de Ate, la ‘U’ se enfrentará a la Universidad de Chile. Por su parte, en la Noche Blanquiazul, que tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva, el cuadro ‘íntimo’ se medirá con el Inter Miami de Lionel Messi.

Es importante señalar que ambos clubes ya comenzaron la venta de entradas para sus encuentros, con una gran afluencia de público esperada.

DATOS CLAVES

El ministro Vicente Tiburcio prohibió que la Noche Crema y Blanquiazul se realicen el mismo día.

El Mininter convocará a Universitario y Alianza Lima para reprogramar uno de los dos eventos.

Ambos clubes habían fijado sus presentaciones para el sábado 24 de enero de 2026.

