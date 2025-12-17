Universitario desafía a Alianza Lima con anuncio de la Noche Crema: día, hora y rival confirmado

Universitario encendió la polémica y desafió directamente a Alianza Lima al anunciar que la Noche Crema 2026 se jugará el sábado 24 de enero en el estadio Monumental ante la Universidad de Chile. La decisión no pasó desapercibida, ya que esa misma noche Alianza Lima tiene programada su Noche Blanquiazul ante Inter Miami en Matute, en lo que promete ser un choque mediático sin precedentes en el fútbol peruano.

El anuncio del cuadro crema fue interpretado como un pulso directo en la guerra de audiencias, rating y atención internacional. Mientras Alianza Lima apuesta por un evento histórico frente a un club liderado por figuras mundiales con Lionel Messi, Universitario responde con un rival tradicional del continente y una fecha que apunta a dividir al hincha neutral y al foco de la prensa deportiva nacional e internacional.

Desde Ate consideran que enfrentar a la Universidad de Chile, un club con peso en Sudamérica y fuerte vínculo histórico con Universitario, le da jerarquía suficiente a su presentación oficial del 2026. Además, el Monumental promete un lleno total, apostando por el respaldo masivo de su hinchada en una noche que busca reafirmar el poderío crema tras el tricampeonato de la Liga 1.

Del otro lado, en Matute no cayó nada bien la coincidencia de fechas. La Noche Blanquiazul ante Inter Miami está diseñada como un evento global, con atención internacional garantizada, por lo que la decisión de Universitario es vista como una jugada estratégica para no ceder protagonismo, aun sabiendo que ambos eventos competirán directamente por pantalla, redes sociales y cobertura mediática.

Universitario hizo oficial la Noche Crema 2026. (Foto: Universitario)

Universitario desafió a Alianza Lima

Universitario hizo oficial que la Noche Crema 2026 será el sábado 24 de enero ante Universidad de Chile en el estadio Monumental, mientras que ese mismo día Alianza Lima jugará ante Inter Miami en Matute por la Noche Blanquiazul 2026.

Así, el sábado 24 de enero del 2026 ya quedó marcado como una fecha histórica para el fútbol peruano. Universitario y Alianza Lima trasladaron su rivalidad más allá de la cancha, llevando la competencia al terreno del espectáculo, la exposición y el impacto mediático. Dos estadios, dos noches de gala y una sola pregunta en el aire: ¿Quién se quedará con la atención total del país?

Alianza hizo oficial la Noche Blanquiazul 2026. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul 2026?

La Noche Blanquiazul 2026 será este sábado 24 de enero en Matute y Alianza Lima chocará ante el Inter Miami de Lionel Messi.

¿Cuándo será la Noche Crema 2026?

La Noche Crema 2026 será este sábado 24 de enero en el estadio Monumental y Universitario jugará ante la Universidad de Chile.

Datos claves

La Noche Crema 2026 de Universitario se realizará el sábado 24 de enero.

Universitario enfrentará a Universidad de Chile en el estadio Monumental de Ate.

Alianza Lima disputará la Noche Blanquiazul ante Inter Miami la misma fecha programada.

