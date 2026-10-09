Perdió Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo es líder: así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y la Acumulada

Sport Huancayo dio el golpe en el Inca Garcilaso de la Vega. Le ganó 1-0 a Deportivo Garcilaso con el gol de Daniel Porozo por la fecha 11 y, así, lo igualó en puntos en lo más alto del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. No obstante, Universitario tiene la gran oportunidad de superarlos este sábado.
El equipo de Richard Pellejero se hizo fuerte en la altura de Cusco al derrotar 1-0 a un Deportivo Garcilaso, que no jugó bien y lo pagó caro. Daniel Porozo anotó el único gol del partido en el primer tiempo. Kevin Sandoval tuvo el empate desde el punto penal y lo falló. Además, sobre el final, Rick Campodónico fue expulsado en el equipo huancaíno.
Con este resultado, ambos equipos tienen 22 puntos en lo más alto de Torneo Clausura 2026. Sin embargo, Universitario de Deportes (20 unidades) tiene la oportunidad de superarlos si le gana a FBC Melgar (18) en el Monumental este sábado. En tanto, Sporting Cristal y Alianza Atlético (ambos con 19) pueden igualar la línea de los actuales líderes cuando jueguen el domingo ante UTC y Sport Boys, respectivamente.
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|1
|Deportivo Garcilaso
|22
|11
|7
|1
|3
|+11
|2
|Sport Huancayo
|22
|11
|7
|1
|3
|+4
|3
|Universitario de Deportes
|20
|10
|6
|2
|2
|+3
|4
|Sporting Cristal
|19
|10
|6
|1
|3
|+10
|5
|Alianza Atlético
|19
|10
|6
|1
|3
|+3
|6
|Juan Pablo II College
|18
|10
|5
|3
|2
|+8
|7
|FBC Melgar
|18
|10
|5
|3
|2
|+7
|8
|Sport Boys
|18
|10
|5
|3
|2
|+7
|9
|Cusco FC
|18
|10
|6
|0
|4
|+5
|10
|Atlético Grau
|17
|11
|5
|2
|4
|+1
|11
|Alianza Lima
|16
|10
|4
|4
|2
|+4
|12
|Cienciano
|11
|11
|3
|2
|6
|-4
|13
|FC Cajamarca
|10
|10
|3
|1
|6
|-6
|14
|Comerciantes Unidos
|9
|10
|2
|3
|5
|-1
|15
|Los Chankas
|9
|11
|2
|3
|6
|-13
|16
|Deportivo Moquegua
|7
|11
|1
|4
|6
|-12
|17
|ADT
|5
|10
|1
|2
|7
|-14
|18
|UTC
|-3 *
|10
|0
|2
|8
|-13
Así quedó la tabla de posiciones de la Acumulada 2026
Partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026
JUEVES 8 DE OCTUBRE
- Cienciano 2-0 CD Moquegua (Neri Bandiera 37′ y Carlos Garcés 40′) en Cusco
- Atlético Grau 0-0 Los Chankas en La Matanza
VIERNES 9 DE OCTUBRE
- Deportivo Garcilaso 0-1 Sport Huancayo (Daniel Porozo 32′) en Cusco
SÁBADO 10 DE OCTUBRE
- ADT vs. FC Cajamarca | Unión Tarma | 13:00 horas
- Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II College | Municipal Juan Maldonado Gamarra | 15:30 horas
- Universitario vs. FBC Melgar | Monumental U Marathon | 19:00 horas
DOMINGO 11 DE OCTUBRE
- UTC vs. Sporting Cristal | Héroes de San Ramón | 13:00 horas
- Sport Boys vs. Alianza Atlético | Miguel Grau del Callao | 15:30 horas
- Cusco FC vs. Alianza Lima | Inca Garcilaso de la Vega | 18:30 horas