Perdió Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo es líder: así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y la Acumulada

Sport Huancayo logró un triunfazo de visitante en el Inca Garcilaso de la Vega ante Garcilaso. Así, lo igualó en el primer lugar del Clausura. ¿Cómo van las posiciones?

Sport Huancayo dio el golpe en el Inca Garcilaso de la Vega. Le ganó 1-0 a Deportivo Garcilaso con el gol de Daniel Porozo por la fecha 11 y, así, lo igualó en puntos en lo más alto del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. No obstante, Universitario tiene la gran oportunidad de superarlos este sábado.

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El equipo de Richard Pellejero se hizo fuerte en la altura de Cusco al derrotar 1-0 a un Deportivo Garcilaso, que no jugó bien y lo pagó caro. Daniel Porozo anotó el único gol del partido en el primer tiempo. Kevin Sandoval tuvo el empate desde el punto penal y lo falló. Además, sobre el final, Rick Campodónico fue expulsado en el equipo huancaíno.

Con este resultado, ambos equipos tienen 22 puntos en lo más alto de Torneo Clausura 2026. Sin embargo, Universitario de Deportes (20 unidades) tiene la oportunidad de superarlos si le gana a FBC Melgar (18) en el Monumental este sábado. En tanto, Sporting Cristal y Alianza Atlético (ambos con 19) pueden igualar la línea de los actuales líderes cuando jueguen el domingo ante UTC y Sport Boys, respectivamente.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Deportivo Garcilaso 22 11 7 1 3 +11 2 Sport Huancayo 22 11 7 1 3 +4 3 Universitario de Deportes 20 10 6 2 2 +3 4 Sporting Cristal 19 10 6 1 3 +10 5 Alianza Atlético 19 10 6 1 3 +3 6 Juan Pablo II College 18 10 5 3 2 +8 7 FBC Melgar 18 10 5 3 2 +7 8 Sport Boys 18 10 5 3 2 +7 9 Cusco FC 18 10 6 0 4 +5 10 Atlético Grau 17 11 5 2 4 +1 11 Alianza Lima 16 10 4 4 2 +4 12 Cienciano 11 11 3 2 6 -4 13 FC Cajamarca 10 10 3 1 6 -6 14 Comerciantes Unidos 9 10 2 3 5 -1 15 Los Chankas 9 11 2 3 6 -13 16 Deportivo Moquegua 7 11 1 4 6 -12 17 ADT 5 10 1 2 7 -14 18 UTC -3 * 10 0 2 8 -13

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Así quedó la tabla de posiciones de la Acumulada 2026

Partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

JUEVES 8 DE OCTUBRE

Cienciano 2-0 CD Moquegua (Neri Bandiera 37′ y Carlos Garcés 40′) en Cusco

Atlético Grau 0-0 Los Chankas en La Matanza

VIERNES 9 DE OCTUBRE

Deportivo Garcilaso 0-1 Sport Huancayo (Daniel Porozo 32′) en Cusco

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SÁBADO 10 DE OCTUBRE

ADT vs. FC Cajamarca | Unión Tarma | 13:00 horas

Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II College | Municipal Juan Maldonado Gamarra | 15:30 horas

Universitario vs. FBC Melgar | Monumental U Marathon | 19:00 horas

DOMINGO 11 DE OCTUBRE