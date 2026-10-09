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Perdió Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo es líder: así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y la Acumulada

Sport Huancayo logró un triunfazo de visitante en el Inca Garcilaso de la Vega ante Garcilaso. Así, lo igualó en el primer lugar del Clausura. ¿Cómo van las posiciones?

Sport Huancayo ganó e igualó a Deportivo Garcilaso como líder en el Clausura.
© Liga 1 Te ApuestoSport Huancayo ganó e igualó a Deportivo Garcilaso como líder en el Clausura.

Sport Huancayo dio el golpe en el Inca Garcilaso de la Vega. Le ganó 1-0 a Deportivo Garcilaso con el gol de Daniel Porozo por la fecha 11 y, así, lo igualó en puntos en lo más alto del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. No obstante, Universitario tiene la gran oportunidad de superarlos este sábado.

El equipo de Richard Pellejero se hizo fuerte en la altura de Cusco al derrotar 1-0 a un Deportivo Garcilaso, que no jugó bien y lo pagó caro. Daniel Porozo anotó el único gol del partido en el primer tiempo. Kevin Sandoval tuvo el empate desde el punto penal y lo falló. Además, sobre el final, Rick Campodónico fue expulsado en el equipo huancaíno.

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Con este resultado, ambos equipos tienen 22 puntos en lo más alto de Torneo Clausura 2026. Sin embargo, Universitario de Deportes (20 unidades) tiene la oportunidad de superarlos si le gana a FBC Melgar (18) en el Monumental este sábado. En tanto, Sporting Cristal y Alianza Atlético (ambos con 19) pueden igualar la línea de los actuales líderes cuando jueguen el domingo ante UTC y Sport Boys, respectivamente.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Deportivo Garcilaso2211713+11
2Sport Huancayo2211713+4
3Universitario de Deportes2010622+3
4Sporting Cristal1910613+10
5Alianza Atlético1910613+3
6Juan Pablo II College1810532+8
7FBC Melgar1810532+7
8Sport Boys1810532+7
9Cusco FC1810604+5
10Atlético Grau1711524+1
11Alianza Lima1610442+4
12Cienciano1111326-4
13FC Cajamarca1010316-6
14Comerciantes Unidos910235-1
15Los Chankas911236-13
16Deportivo Moquegua711146-12
17ADT510127-14
18UTC-3 *10028-13

Así quedó la tabla de posiciones de la Acumulada 2026

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Partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

JUEVES 8 DE OCTUBRE

  • Cienciano 2-0 CD Moquegua (Neri Bandiera 37′ y Carlos Garcés 40′) en Cusco
  • Atlético Grau 0-0 Los Chankas en La Matanza

VIERNES 9 DE OCTUBRE

  • Deportivo Garcilaso 0-1 Sport Huancayo (Daniel Porozo 32′) en Cusco

SÁBADO 10 DE OCTUBRE

  • ADT vs. FC Cajamarca | Unión Tarma | 13:00 horas
  • Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II College | Municipal Juan Maldonado Gamarra | 15:30 horas
  • Universitario vs. FBC Melgar | Monumental U Marathon | 19:00 horas

DOMINGO 11 DE OCTUBRE

  • UTC vs. Sporting Cristal | Héroes de San Ramón | 13:00 horas
  • Sport Boys vs. Alianza Atlético | Miguel Grau del Callao | 15:30 horas
  • Cusco FC vs. Alianza Lima | Inca Garcilaso de la Vega | 18:30 horas
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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