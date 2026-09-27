Los avergonzantes números de la Selección Peruana al mando de Agustín Lozano como presidente

La Selección Peruana está en una crisis complicada. Estados Unidos bailó al combinado patrio. Exponiendo la triste gestión de Agustín Lozano.

El balompié peruano atraviesa uno de sus pasajes más oscuros en las últimas décadas. La dura derrota 4-1 frente a Estados Unidos expuso una crisis que trasciende lo estrictamente deportivo y señala directamente la gestión directiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), encabezada por Agustín Lozano.

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Las alarmantes cifras recopiladas por el especialista en estadística deportiva Jesús Chirinos (Son Datos No Opiniones) exponen en detalle el colapso numérico del combinado nacional durante este periodo.

Agustín Lozano gestionando de forma pésima la Federación Peruana. (Foto: X).

Mínimos históricos en Eliminatorias Sudamericanas

El rendimiento del equipo patrio en el proceso clasificatorio hacia la Copa del Mundo tocó fondo con registros inéditos desde la implementación del sistema de todos contra todos.

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Peor inicio de la historia: Registró el comienzo de clasificatorias con la menor cosecha de puntos desde que se juega bajo el formato actual.

Mínimo de victorias y goles: Firmó la cantidad más baja de triunfos y el menor saldo de anotaciones a favor en un proceso eliminatorio.

Sequía anotadora récord: Acumuló cinco partidos consecutivos sin convertir por primera vez en Eliminatorias.

Sequía de visita inédita en 52 años: No anotó un solo gol en condición de visitante durante las Eliminatorias 2026, un hecho que no sucedía desde las clasificatorias rumbo a 1974.

Sin tiros al arco: Remató cero tiros al arco en dos duelos seguidos por primera vez en Eliminatorias.

Peores rachas en décadas: Sumó la peor seguidilla de partidos sin ganar en Eliminatorias de los últimos 30 años, además del registro general sin victorias más largo de los últimos 32 años.

Retroceso estrepitoso en Copa América

El dominio competitivo que mantuvo la Blanquirroja en el torneo continental durante la última década quedó sepultado bajo la actual gestión institucional.

Eliminación en fase de grupos: La Selección Peruana no superó la fase de grupos tras 10 ediciones consecutivas clasificando a instancias finales.

Ruptura de racha de 31 años: Quedó fuera en la primera etapa de una Copa América por primera vez en más de tres décadas.

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Tropezones inéditos ante rivales internacionales

A los deficientes porcentajes de puntos se suman caídas sin precedentes en el historial general del seleccionado nacional:

Primeras caídas históricas: Perdió por primera vez en la historia frente a la selección de Canadá y ante un representante del continente africano.

Derrota inédita en casa: Cayó de local ante Paraguay en torneos oficiales por primera vez en toda la historia.

Goleada en Norteamérica: Recibió cuatro goles ante Estados Unidos por primera vez en el historial entre ambas escuadras.

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Las cifras presentadas por Son Datos No Opiniones reflejan de manera contundente un ciclo caracterizado por el retroceso deportivo e institucional en el fútbol peruano.

DATOS CLAVE