Alineaciones confirmadas para Sport Boys vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Sport Boys recibe a Alianza Lima este sábado 8 de agosto, desde las 20:00 horas, por una nueva jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Carlos Desio y Pablo Guede ya ensayaron sus alineaciones para este cruce en el Estadio Nacional de Lima.
Sport Boys llega a este partido tras vencer 1-0 a Atlético Grau y marcha octavo con 6 puntos. El equipo de Carlos Desio puede contar con Christian Cueva, quien se metió en la convocatoria, pero no así con Miguel Trauco, quien es baja.
Alianza Lima, por su parte, viene de imponerse 3-1 a Alianza Atlético y aterriza como líder con 7 unidades. El equipo de Pablo Guede mantiene una base de memoria.
Posibles alineaciones para Sport Boys vs. Alianza Lima
SPORT BOYS
- Diego Melián
- Emilio Saba
- Carlos Zambrano
- Hansell Riojas
- Mathías Llontop
- Jostin Alarcón
- Oslimg Mora
- Hernán Da Campo
- Pablo Erustes
- Luis Urruti
- Luciano Nequecaur
- DT: Carlos Desio
Pronósticos Sport Boys vs. Alianza Lima: los Blanquiazules buscan seguir liderando en la Liga 1
ALIANZA LIMA
- Alejandro Duarte
- Luis Advíncula
- Renzo Garcés
- Mateo Antoni
- Marco Huamán
- Esteban Pavez
- Fernando Gaibor
- Jairo Vélez
- Eryc Castillo
- Federico Girotti
- Paolo Guerrero
- DT: Pablo Guede
Cambios, formaciones y bajas para Sport Boys vs. Alianza Lima
En Sport Boys no hay cambios con respecto al once titular que ganó en Piura ante Atlético Grau. Desio no plantea un partido de repliegue. Sport Boys buscaría atacar las transiciones que puede dejar un Alianza Lima de vocación ofensiva. Por lo cual, puede haber variantes tácticas en este sentido.
En Alianza Lima, por su parte, se repiten los mismos once nombres que iniciaron en el 3-1 sobre Alianza Atlético. La novedad no pasa por las piezas, sino por el dibujo: del 5-3-2 pasaría a un 4-1-3-2, con Paolo Guerrero unos metros más retrasado respecto a Federico Girotti y Eryc Castillo.
DATOS CLAVE
- 8 de agosto a las 20:00 juegan Sport Boys y Alianza Lima.
- Miguel Trauco es baja por lesión; Christian Cueva irá al banco de suplentes.
- Alianza Lima es líder del Clausura con 7 puntos, dirigido por Pablo Guede.