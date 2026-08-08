Sport Boys vs. Alianza Lima, por la Liga 1: a qué hora juega y dónde ver en vivo el partido

Sport Boys recibe a Alianza Lima en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 4 de la Liga 1 2026. Los Blanquiazules llegan como líderes con 7 puntos en tres partidos y con una estadística a favor que pesa: ganaron los cinco últimos cruces ante la Misilera, que es sexta con 6 unidades.
Dónde ver EN VIVO Sport Boys vs. Alianza Lima
El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 8:00 de la noche en Perú, en Lima. La transmisión va por L1 Max y por la plataforma Liga 1 Play.
A qué hora juega Sport Boys vs. Alianza Lima
- Perú: 20:00 horas
- Argentina: 22:00 horas
- Bolivia: 21:00 horas
- Brasil: 22:00 horas
- Chile: 21:00 horas
- Colombia: 20:00 horas
- Ecuador: 20:00 horas
- Estados Unidos (Central): 20:00 horas
- Estados Unidos (Este): 21:00 horas
- Estados Unidos (Montaña): 19:00 horas
- Estados Unidos (Pacífico): 18:00 horas
- México: 19:00 horas
- Paraguay: 22:00 horas
- Uruguay: 22:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas
Cómo se juega la Liga 1
La Liga 1 divide su temporada en Torneo Apertura y Torneo Clausura, cada uno con 17 fechas de todos contra todos entre los 18 clubes del campeonato. Si un mismo equipo gana los dos torneos, es campeón nacional directo; si los ganadores son distintos, el título se define en playoffs, donde el primero de la tabla acumulada enfrenta al cuarto y el segundo al tercero.