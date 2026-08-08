Sport Boys vs. Alianza Lima, por la Liga 1: a qué hora juega y dónde ver en vivo el partido

Sport Boys y Alianza Lima juegan el sábado 8 de agosto a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, por L1 Max. Los horarios país por país para verlo.

Sport Boys recibe a Alianza Lima en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 4 de la Liga 1 2026. Los Blanquiazules llegan como líderes con 7 puntos en tres partidos y con una estadística a favor que pesa: ganaron los cinco últimos cruces ante la Misilera, que es sexta con 6 unidades.

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Dónde ver EN VIVO Sport Boys vs. Alianza Lima

El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 8:00 de la noche en Perú, en Lima. La transmisión va por L1 Max y por la plataforma Liga 1 Play.

A qué hora juega Sport Boys vs. Alianza Lima

Perú: 20:00 horas

20:00 horas Argentina: 22:00 horas

22:00 horas Bolivia: 21:00 horas

21:00 horas Brasil: 22:00 horas

22:00 horas Chile: 21:00 horas

21:00 horas Colombia: 20:00 horas

20:00 horas Ecuador: 20:00 horas

20:00 horas Estados Unidos (Central): 20:00 horas

20:00 horas Estados Unidos (Este): 21:00 horas

21:00 horas Estados Unidos (Montaña): 19:00 horas

19:00 horas Estados Unidos (Pacífico): 18:00 horas

18:00 horas México: 19:00 horas

19:00 horas Paraguay: 22:00 horas

22:00 horas Uruguay: 22:00 horas

22:00 horas Venezuela: 21:00 horas

Cómo se juega la Liga 1

La Liga 1 divide su temporada en Torneo Apertura y Torneo Clausura, cada uno con 17 fechas de todos contra todos entre los 18 clubes del campeonato. Si un mismo equipo gana los dos torneos, es campeón nacional directo; si los ganadores son distintos, el título se define en playoffs, donde el primero de la tabla acumulada enfrenta al cuarto y el segundo al tercero.