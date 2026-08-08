Juan Pablo II vs. Atlético Grau, por la Liga 1: a qué hora juega y dónde ver en vivo el partido

Juan Pablo II recibe a Atlético Grau el sábado 8 de agosto a las 3:30 p.m. en Chongoyape, por L1 Max. Los horarios país por país para verlo en vivo.

Juan Pablo II College recibe a Atlético Grau en el Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape, por la fecha 4 de la Liga 1 2026. El equipo lambayecano es 11° con 4 puntos en tres presentaciones, mientras que el conjunto de Piura marcha 13° con 3 unidades. De los tres antecedentes entre ambos, Juan Pablo II ganó dos.

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Dónde ver EN VIVO Juan Pablo II vs. Atlético Grau

El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 3:30 de la tarde en Perú. La transmisión va por L1 Max y por la plataforma Liga 1 Play.

A qué hora juega Juan Pablo II vs. Atlético Grau: horarios por país

Perú: 15:30 horas

15:30 horas Argentina: 17:30 horas

17:30 horas Bolivia: 16:30 horas

16:30 horas Brasil: 17:30 horas

17:30 horas Chile: 16:30 horas

16:30 horas Colombia: 15:30 horas

15:30 horas Ecuador: 15:30 horas

15:30 horas Estados Unidos (Central): 15:30 horas

15:30 horas Estados Unidos (Este): 16:30 horas

16:30 horas Estados Unidos (Montaña): 14:30 horas

14:30 horas Estados Unidos (Pacífico): 13:30 horas

13:30 horas México: 14:30 horas

14:30 horas Paraguay: 17:30 horas

17:30 horas Uruguay: 17:30 horas

17:30 horas Venezuela: 16:30 horas

Cómo se juega la Liga 1

La Liga 1 divide su temporada en Torneo Apertura y Torneo Clausura, cada uno con 17 fechas de todos contra todos entre los 18 clubes del campeonato. Si un mismo equipo gana los dos torneos, es campeón nacional directo; si los ganadores son distintos, el título se define en playoffs, donde el primero de la tabla acumulada enfrenta al cuarto y el segundo al tercero.