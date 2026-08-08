Juan Pablo II vs. Atlético Grau, por la Liga 1: a qué hora juega y dónde ver en vivo el partido

Juan Pablo II College recibe a Atlético Grau en el Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape, por la fecha 4 de la Liga 1 2026. El equipo lambayecano es 11° con 4 puntos en tres presentaciones, mientras que el conjunto de Piura marcha 13° con 3 unidades. De los tres antecedentes entre ambos, Juan Pablo II ganó dos.
Dónde ver EN VIVO Juan Pablo II vs. Atlético Grau
El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 3:30 de la tarde en Perú. La transmisión va por L1 Max y por la plataforma Liga 1 Play.
A qué hora juega Juan Pablo II vs. Atlético Grau: horarios por país
- Perú: 15:30 horas
- Argentina: 17:30 horas
- Bolivia: 16:30 horas
- Brasil: 17:30 horas
- Chile: 16:30 horas
- Colombia: 15:30 horas
- Ecuador: 15:30 horas
- Estados Unidos (Central): 15:30 horas
- Estados Unidos (Este): 16:30 horas
- Estados Unidos (Montaña): 14:30 horas
- Estados Unidos (Pacífico): 13:30 horas
- México: 14:30 horas
- Paraguay: 17:30 horas
- Uruguay: 17:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas
Cómo se juega la Liga 1
La Liga 1 divide su temporada en Torneo Apertura y Torneo Clausura, cada uno con 17 fechas de todos contra todos entre los 18 clubes del campeonato. Si un mismo equipo gana los dos torneos, es campeón nacional directo; si los ganadores son distintos, el título se define en playoffs, donde el primero de la tabla acumulada enfrenta al cuarto y el segundo al tercero.