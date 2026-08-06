Mientras negocia por Rodri, FC Barcelona busca cerrar dos fichajes de urgencia para Hansi Flick

FC Barcelona tiene varios frentes abiertos en el mercado de fichajes. Se busca cerrar a Rodri, luego de arrebatárselo al Real Madrid. Aguarda por Julián Álvarez para el puesto de centrodelantero. Y también busca cerrar dos laterales izquierdos, una posición de suma urgencia para el entrenador Hansi Flick, ya que no cuenta prácticamente con jugadores.

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El Barça tiene dos negociaciones abiertas por laterales izquierdos. El nombre más importante es el de João Cancelo (juega en la posición izquierda, pese a que es derecho), quien estuvo cedido los últimos seis meses en el club, pero volvió a pertenecer a Al Hilal de Arabia Saudita. En tanto, el segundo futbolista que busca en dicha posición es Jorge Salinas, quien pertenece a Racing de Santander.

Cancelo podría volver definitivamente al Barça, mientras que se busca al joven Jorge Salinas del Racing de Santander (Getty Images).

La situación de Barcelona en la posición del lateral izquierdo es complicada. Alejandro Balde padece molestias en la espalda, lo que ha complicado sus trabajos de pretemporada. En tanto, Jofre Torrents, el lateral que venía atrás en la consideración, se irá traspasado al Ajax (el Barça se reserva una opción de recompra). El único lateral con el que cuenta Flick es Jordi Pesquer, de sólo 17 años.

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Así van las negociaciones del Barcelona por João Cancelo y Jorge Salinas

Por eso, Flick necesita que algunas de las negociaciones por los laterales izquierdos se cierre cuanto antes para tener una opción de mayores garantías en esa posición. Sin embargo, las tratativas se han vuelto complicadas para FC Barcelona.

La negociación por João Cancelo va a fuego lento. Al Hilal quiere cerrar su salida, pero no se ha mostrado flexible a su monto de salida. Barcelona tiene las de ganar, ya que el portugués no cuenta con suficiente mercado y se quedaría con su fichaje. Pero, esto ocurriría recién a fines de mercado.

Por su parte, el caso de Salinas también va para largo. Según Mundo Deportivo, Racing de Santander se muestra inflexible y pide 16 millones de euros por su fichaje. Los ‘Culés’, en tanto, sólo ofrecieron 6 millones más un bonus por otros 2 millones, es decir, prácticamente, la mitad de lo que pide el cuadro montañés.

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Así, son dos negociaciones que el Barça mantiene abiertas, pero que todavía están lejos de resolverse. Y Flick se las tiene que ingeniar con un juvenil de La Masía (Jordi Pesquer) como única opción fija en el lateral izquierdo, más allá de que Gerard Martín puede ocupar la posición, aunque no es lo ideal.

¿Qué pasa con Julián Álvarez?

El otro frente complicado que tiene Barcelona es el puesto de centrodelantero. Julián Álvarez es la opción principal que tiene para dicha posición y aún no lo da por perdido. Sin embargo, la postura del Atlético de Madrid es indeclinable y no quiere negociarlo al conjunto catalán.

De todas maneras, se espera un último movimiento por parte del delantero argentino. Según fuentes argentinas, se espera que el jugador tenga una conversación con el entrenador Diego Simeone en su vuelta a los entrenamientos del ‘Atleti’ la próxima semana. Buscará manifestarle su intención de salida.

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