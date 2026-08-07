“Son una vergüenza”: los 3 culpables de Universitario tras empatar ante Sporting Cristal

Los hinchas de Universitario explotaron en redes sociales luego de no conseguir la victoria jugando en el Estadio Monumental. Apuntaron contra varios nombres como los grandes responsables.

Universitario de Deportes y Sporting Cristal empataron 1-1 esta noche en el Estadio Monumental. En un encuentro con pocas llegadas ofensivas y en donde claramente el empate no beneficia a ninguno de los equipos dentro de las pretensiones que tienen en este Torneo Clausura 2026, ahora son los hinchas merengues quienes apuntaron contra varios de sus jugadores por el nivel.

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Universitario de Deportes empató 1-1 con Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura. Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún fueron los que marcaron en el partido.



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Así es. Universitario de Deportes no pudo encontrar el triunfo en el día de su aniversario 102 y a raíz de ello es que se entiende el fastidio de los aficionados ya que la fiesta no fue completa el día de hoy. Dicho todo esto, los jugadores más cuestionados dentro del análisis son Adrián Quiroz, Juan Manuel Requena y Caín Fara, este último en gran medida por conceder el penal para el empate rival.

“Los refuerzos son una vergüenza. Quiroz, no juega nada. Fara parece amateur alzando la mano. Ese Requena no es ni la sombra de Ureña”, “Quiroz haciendo jugadas de más en lugar de hacer las simples. Requena no se terminó tampoco de consolidar jugando en el llano” y “Que Cúper se vaya del club, no hace cambios, su sistema no sirve y deja muchos huecos. Quiroz, tremenda lágrima. Requena, tremenda estafa“; reaccionaros los hinchas de la ‘U’ a través de ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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¿Cómo quedaron Universitario y Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026 tras el empate en el Estadio Monumental?

Luego de la igualdad 1-1 del día de hoy en el Estadio Monumental, claramente Universitario de Deportes y Sporting Cristal no terminaron tan contentos que digamos por la posición que ocupan ahora mismo en la tabla general del Torneo Clausura 2026. Tanto los merengues como los rimenses sumaron 7 puntos y ocupan el cuarto y sexto lugar, respectivamente en el campeonato.

Ahora deberán esperar otros resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 para no quedar tan relegados de los primeros lugares. Además, el nivel mostrado de ambos equipos refleja lo que pasó en el campo de juego y en cierta manera hablamos de un resultado justo que seguramente tendrá diversos análisis de las razones por las que no fueron tan eficaces dentro de lo que realmente planeaban.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras el empate entre Universitario vs. Sporting Cristal

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