¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026 tras clasificar ante Carabobo?

Sporting Cristal sufrió más de la cuenta para superar a Carabobo, pero terminó ganando por penales tras igualar 2-2 en el resultado global. Con esto, el cuadro del técnico Paulo Autuori escribió su nombre en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Si bien logró su clasificación con suspenso pues pudo vencer a Carabobo por la ronda de penales en Matute, la sensación general es que Sporting Cristal sufrió más de la cuenta ante el cuadro de Venezuela. De todas maneras, para los intereses del club es mejor clasificar a la Copa Libertadores 2026 que a la Copa Sudamericana 2026.

Más allá de los factores económicos, que son tan importantes como los deportivos, Sporting Cristal ganó alrededor de 3 millones de dólares por pasar a la fase de grupo de la Copa Libertadores. Mientras que, si iba a la Copa Sudamericana, se iba a embolsar solo un millón en promedio.

Pues en todo ese sentido, ahora se conoce que Sporting Cristal tendrá que volver a jugar en la Copa Libertadores 2026 tras el sorteo de la fase de grupos. Sabiendo que el sorteo será el próximo jueves 19 de marzo en Luque, recién en esa fecha conocerá a sus rivales.

Sporting Cristal venció a Carabobo y pasó a fase de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: Conmebol Libertadores)

Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal volverá a jugar en la Copa Libertadores cuando dispute la fecha 1 de la fase de grupos. Si bien todavía falta realizar el sorteo, sí se sabe que las fechas estimadas serán entre el martes 7 al jueves 9 de abril.

Tras ello, el cuadro rimense continuará disputando partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y peleará por acceder a los octavos de final, meta que no realiza desde el 2004.

