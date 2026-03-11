Universitario tomó una decisión que sorprende y genera polémica en el mercado de la Liga 1: el club crema incorporará a Bryan Reyna a préstamo desde Belgrano y una parte del monto irá para Alianza Lima, un movimiento que viene acompañado de un monto que no pasa desapercibido.

Según confirmó el periodista Gerson Cuba, Alianza Lima percibirá el 20% del monto del préstamo, lo que equivale a aproximadamente 20 mil dólares. Esta cifra se suma a la posibilidad de que, en caso de una futura venta del jugador, Alianza Lima también reciba un 20% del total, generando un ingreso adicional importante para las arcas del club.

Este acuerdo financiero pone en evidencia que, pese a la histórica rivalidad entre ambos equipos, Universitario termina beneficiando económicamente a Alianza Lima con la operación. La transferencia de Reyna se convierte así en una jugada estratégica para ambas partes: el jugador se incorpora al rival, pero los íntimos aseguran un ingreso inmediato y futuro.

Desde lo deportivo, la llegada de Bryan Reyna al club crema ha causado revuelo entre los hinchas de Alianza Lima, quienes no ven con buenos ojos que un exjugador de la casa se vista de su eterno rival. Sin embargo, la dirigencia ha manejado la situación de manera pragmática, priorizando los beneficios económicos del préstamo.

Bryan Reyna festejando un gol con Alianza Lima tocando el escudo. (Foto: X)

¿Cuánto pagó Universitario por el pase de Bryan Reyna?

Universitario pagó en total alrededor de 100 mil dólares a Belgrano por el préstamo de Bryan Reyna y Alianza Lima recibió el 20%, unos 20 mil dólares. Aunque la suma pueda parecer simbólica comparada con otras grandes transferencias internacionales, representa una inyección directa para Alianza Lima que puede ayudar en la planificación de fichajes o en cubrir gastos operativos del club en esta temporada.

En definitiva, la operación de Bryan Reyna confirma que el fútbol peruano combina rivalidades históricas con estrategias financieras que no siempre coinciden con las emociones de los hinchas, dejando claro que detrás de cada movimiento hay decisiones que buscan equilibrar lo deportivo y lo económico.

Bryan Reyna jugando para Belgrano, club que tiene su carta pase. (Foto: X)

¿Qué edad tiene Bryan Reyna?

Bryan Reyna tiene actualmente 27 años y acaba de pasar de Belgrano de Córdoba a Universitario de Deportes en calidad de préstamo hasta diciembre 2026, pero con opción de compra.

¿Cuánto vale actualmente Bryan Reyna?

Bryan Reyna vale actualmente, a sus 27 años, 1 millón de euros según la última información de Transfermarkt. Hay que mencionar que su mejor cotización fue de 2,5 millones de euros cuando tenía 26 años y jugaba para Belgrano de Córdoba en el 2024.

Datos claves

Universitario pagará 100 mil dólares a Belgrano por el préstamo de Bryan Reyna.

Alianza Lima recibirá 20 mil dólares, equivalentes al 20% del monto del préstamo actual.

El club Alianza Lima mantiene el 20% de beneficio sobre una futura venta del jugador.

