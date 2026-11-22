La última jornada del Torneo Clausura 2026, tiene a Sport Huancayo, con la ilusión de ser campeón. Mira qué resultados necesitaría para esto.

En la altura de la Ciudad Incontrastable se define el segundo certamen del año. Sport Huancayo tiene la mesa servida este domingo 22 de noviembre desde las 15:00 horas: si derrota en casa a Universitario de Deportes, se proclamará campeón del Torneo Clausura 2026 sin depender de nadie.

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Sport Huancayo espera por el partido contra Universitario. (Foto: X).

El “Rojo Matador” es el único de los tres candidatos que controla su propio destino gracias a los 34 puntos (+9) que ostenta en lo más alto. Sus escoltas, Sporting Cristal (+17) y Universitario (+11), marchan ambos con 32 unidades y necesitan un traspié del cuadro huancaíno para aspirar al título.

Los partidos de este domingo 22 de noviembre para la definición del Clausura (Liga 1)

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El doble premio: título y boleto a la Copa Libertadores

A diferencia de sus rivales directos, Sport Huancayo se juega mucho más que un trofeo corto en estos noventa minutos. Hoy ocupa el noveno lugar de la tabla acumulada con 50 puntos (-1), casilla que lo mantiene fuera de toda competencia internacional para la temporada 2027.

Conquistar el Clausura activa automáticamente el pase a los playoffs por el título nacional según las bases de la Liga 1. Ese logro le aseguraría enfrentar a Universitario (segundo del acumulado con 61 puntos) en semifinales y, de paso, garantizaría su presencia en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Todos los escenarios del Rojo Matador en la jornada final

Con dos unidades de ventaja en el bolsillo, el equipo local saldrá al campo sabiendo exactamente qué ocurre según el resultado que obtenga frente a los cremas.

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Si gana en Huancayo: Sumará 37 puntos y dará la vuelta olímpica de forma directa, dejando sin efecto lo que ocurra en el choque entre Sporting Cristal y Cienciano.

Sumará 37 puntos y dará la vuelta olímpica de forma directa, dejando sin efecto lo que ocurra en el choque entre Sporting Cristal y Cienciano. Si empata ante la “U”: Llegará a 35 unidades y eliminará automáticamente a Universitario (33). En ese caso, deberá esperar que Sporting Cristal no gane en Lima, pues un triunfo celeste igualaría el puntaje y favorecería a los rimenses por diferencia de goles (+17 frente a +9).

Llegará a 35 unidades y eliminará automáticamente a Universitario (33). En ese caso, deberá esperar que Sporting Cristal no gane en Lima, pues un triunfo celeste igualaría el puntaje y favorecería a los rimenses por diferencia de goles (+17 frente a +9). Si pierde como local: Quedará estancado en 34 puntos y cederá el liderato de inmediato, ya que el conjunto merengue lo superará en la clasificación al alcanzar las 35 unidades.

Así llegan los tres candidatos al domingo decisivo

El balance tras dieciséis fechas disputadas refleja por qué la diferencia de goles juega un papel determinante en caso de igualdad en el primer puesto.

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Horario unificado y transmisión televisiva

Ambos compromisos clave de la fecha 17 se disputarán en simultáneo para asegurar la transparencia deportiva en la definición del campeonato.

Sport Huancayo vs. Universitario se jugará este domingo 22 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio IPD de Huancayo, con transmisión de L1 Max.

Sporting Cristal vs. Cienciano arrancará a la misma hora en el Estadio Alberto Gallardo de Lima, también a través de la señal de L1 Max.

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