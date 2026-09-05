Universitario vs. Comerciantes Unidos: a qué hora y dónde ver por TV y streaming online

Universitario de Deportes recibe hoy a Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Revisa horario, las señales de transmisión y más detalles.

Universitario de Deportes recibe este sábado 5 de septiembre a Comerciantes Unidos por el partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El duelo inicia a las 8:30 P.M. de Perú. y cuenta con el arbitraje de Michael Espinoza con Lenin Montalván en el VAR.

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La ‘U’ arranca la jornada como uno de los dos líderes del Torneo Clausura con 16 puntos (junto a Deportivo Garcilaso) y llega con un impulso claro: suma tres victorias contundentes y diez goles en sus últimos tres partidos. Héctor Cúper incluso valoró el reciente triunfo ante UTC como el mejor encuentro de su ciclo, aunque dejó claro que todavía hay detalles por corregir.

Comerciantes Unidos, por su parte, aparece en el puesto 12 con 8 unidades. El equipo ha alternado resultados en este tramo del torneo, pero también dejó señales de competitividad con el 2-2 ante Alianza Lima y el 3-1 sobre UTC, partido en el que Rodrigo Vilca firmó un doblete.

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El antecedente más reciente entre ambos fue el 0-0 del 21 de marzo de 2026 disputado en Cutervo por el Torneo Apertura 2026.

¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Comerciantes Unidos?

L1 MAX

L1 Play

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

¿A qué hora se juega Universitario vs. Comerciantes Unidos?

18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

3:30 | España (domingo 6)

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