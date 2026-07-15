Cuti Romero le dio la razón a Pipo Gorosito con Gary Neville: “Espero que cuando me retire no sea tan estúpido”

Gary Neville criticó a la defensa de Argentina, pero tras el partido Cuti Romero y Lisandro Martínez le respondieron.

El partido entre Inglaterra contra Argentina se había calentado antes de iniciar. El exjugador Gary Neville no dudó en atacar al cuadro ‘albiceleste’, en especial criticar a su defensa. Lo cual fue algo que hizo mucho ruido en el país sudamericano. No obstante, ya recibió su respuesta el exManchester United.

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Tras el partido los centrales fueron consultados sobre las palabras del inglés. El primero en responder fue Lisandro Martínez, quien lo hizo de una forma más amigable y formal.

“Estamos acostumbrados a que siempre hablen de nosotros, se ve que les gusta hablar de nosotros y nosotros respondemos en la cancha, siempre con respeto“, explicó para DirecTV.

No obstante, Cuti Romero no se lo tomó nada bien y respondió sin pelos en la lengua. Siendo un poco más crítico con Neville.

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“Lo único que espero cuando me retire es que no sea tan estúpido. Después queda en uno y cuando yo me retire, el día de mañana, no me salga criticar o subestimar a un jugador porque al final uno entra a hacer lo mejor para su equipo o su selección y puede salir bien o mal”, expresó.

La entrevista a Cuti Romero y Lisandro Martínez:

"OJALÁ QUE CUANDO YO ME RETIRE NO SEAN TAN ESTÚPIDO"



Cuti Romero, sobre los dichos de Gary Neville e la previa.@m_benedetto#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/x4KcFdwHQK — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

¿Qué dijo Gary Neville de Argentina?

El ahora comentarista deportivo Gary Neville antes del partido no dudó en hablar sobre la defensa del cuadro de Argentina. Mencionando que no los veía para nada bien como hace 4 años atrás en el Mundial de Qatar 2022.

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“Tienen a Messi, tienen un espíritu increíble. Tienen a (Cristian) Romero y a Lisandro Martínez, que regalan un gol por partido, pero después los ves haciendo goles, dando pases y literalmente están en todas partes. Es increíble, yo los llamo la mejor y peor pareja de centrales del mundo. Porque por momentos hacen cosas increíbles, pero después hacen el ridículo”, expresó.

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