Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Hoy se jugará el Argentina vs. Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026. Entérate dónde ver en vivo, mediante TV, y streaming gratis.

El clásico más pasional y caliente de la historia de los Mundiales escribe un nuevo capítulo dorado. La Albiceleste y los Tres Leones vuelven a verse las caras en un duelo a todo o nada que promete paralizar corazones, reviviendo la histórica rivalidad que trasciende las fronteras del fútbol. El boleto a la gran final de la Copa del Mundo está en juego y nadie se quiere perder ni un solo segundo de esta batalla épica.

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La gran semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 paraliza al planeta este miércoles 15 de julio de 2026. Argentina e Inglaterra se enfrentan en un clásico histórico que definirá al gran finalista del torneo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026 hoy en la gran semifinal. (Foto: X).

Si quieres seguir el partido minuto a minuto desde tu celular, tablet o televisor, te detallamos las mejores opciones de transmisión oficial.

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Dónde ver Argentina vs. Inglaterra en Argentina

Para el territorio argentino, el encuentro se podrá seguir de forma gratuita en televisión abierta y también por plataformas de suscripción.

La transmisión por televisión estará a cargo de las señales de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports.

Si prefieres seguir el partido por streaming online, las opciones oficiales son Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO y, Disney+ con la mejor de las transmisiones según los propios usuarios.

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Canales y streaming en México y Estados Unidos

En México, el duelo de semifinales se transmitirá en vivo por Canal 5, TUDN y Azteca 7 en televisión. Para verlo por internet, las plataformas autorizadas son ViX Premium y la app de Azteca Deportes.

Para los espectadores en Estados Unidos, la señal en español estará disponible en Telemundo y vía streaming por Peacock. En inglés, el partido se transmitirá por FOX y la plataforma fuboTV.

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Cómo ver el partido en España y el resto de Latinoamérica

En España, el clásico de semifinales se podrá ver en abierto por La 1 de TVE y a través de la aplicación gratuita RTVE Play.

Para países como Colombia, Perú, Chile y Ecuador, la cobertura principal estará disponible en televisión por DSports (DirecTV), América Televisión en Perú, y por internet mediante la plataforma de streaming DGO.

A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra hoy

El partido de semifinales comenzará a las 16:00 horas en Argentina y Uruguay.

Para México el juego iniciará a las 13:00 horas, mientras que en Perú, Colombia y Ecuador la transmisión arrancará a las 14:00 horas.

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