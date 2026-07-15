El desesperado pedido de IShowSpeed a Lamine Yamal para la final del Mundial 2026: “¡Salvame! Si Messi gana…”

El popular youtuber, tras ver la victoria de Argentina ante Inglaterra, le habló directamente a Lamine Yamal. Su pedido está relacionado con Cristiano Ronaldo.

La Selección Argentina logró un triunfo histórico ante Inglaterra en el partido semifinal del Mundial 2026 disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Así, jugará la final ante España el próximo domingo en el MetLife Stadium. En medio de todo esto, se volvió viral IShowSpeed por sus reacciones al partido de la ‘Albiceleste’, pero también a un pedido para la definición.

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Speed estuvo presente en el estadio para apoyar a Inglaterra ante Argentina. Como ha sido costumbre en esta Copa del Mundo, ha ido en contra de la ‘Albiceleste’, ya que es un acérrimo fanático de Cristiano Ronaldo, rival de Lionel Messi.

El gol de Anthony Gordon para el 1-0 inglés fue una gran alegría para el popular youtuber. Sin embargo, sufrió el final del partido por la remontada argentina. Primero, se lamentó con el gol de Enzo Fernández y, luego, directamente, se resignó ante el tanto de Lautaro Martínez para el 2-1.

🚨| BREAKING: SPEED CAN’T BELIEVE ARGENTINA HAVE OFFICIALLY REACHED THE WORLD CUP FINAL 🤯🤯🇦🇷 pic.twitter.com/z5AgT7nYlS — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 15, 2026

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IShowSpeed pidió a Lamine Yamal que le ganen a Argentina

Luego de lo que fue el triunfo argentino, IShowSpeed se fue rápidamente del Mercedes-Benz Stadium para huir de toda la algarabía del público albiceleste. No obstante, continuó con su vivo donde dejó unas reflexiones de cara a la final del Mundial 2026.

Speed no quiere ver a Argentina campeón del mundo otra vez, por eso quiere que España gane sea como sea y dejó un pedido a cámara directamente a Lamine Yamal. Quiere que gane el partido, así lo podrá “salvar”.

“Lamine, por favor vence a Argentina… ¡Salvame! Si Messi gana el Mundial, no me quedará nada que decir como fan de Cristiano Ronaldo“, suplicó el youtuber desde su camioneta en pleno vivo.

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🚨| BREAKING: Speed sends a desperate message to Lamine Yamal ahead of the Spain vs Argentina World Cup Final



“LAMINE, PLEASE BEAT ARGENTINA… SAVE ME! If Messi wins the World Cup, I won’t have anything left to say as a Ronaldo fan.” 😭😭😭 pic.twitter.com/XKZIyFZLj8 — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 15, 2026

El pedido coincide con lo que dijo cuando estaba saliendo del estadio donde se lamentaba justamente por la posibilidad de que Messi vuelva a salir campeón del mundo. “Si Messi gana la Copa del Mundo… como fanático de Ronaldo, no sé qué podría decir“, tiró. Su expresión muestra una gran preocupación de cara a la definición.

🚨| WATCH: Speed reacts to Argentina reaching the World Cup Final AGAIN and says he won’t know what to say as a Ronaldo fan if Messi wins it all



“If Messi wins the World Cup… as a Ronaldo fan, I don’t even know what I can say.” 😭🇦🇷 pic.twitter.com/Hhbk0rh6Po — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 15, 2026

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¿Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026 entre Argentina y España?

La final entre Argentina y España se jugará este domingo 19 de julio desde las 15:00 horas local (14:00 horas de Lima, Perú) en el MetLife Stadium de New Jersey-New York.

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