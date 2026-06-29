Alineaciones confirmadas Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026: jugadores clave y cambios tácticos

El Mundial 2026 nos trae uno de los enfrentamientos más atractivos e intensos de la fase de grupos: Países Bajos contra Marruecos. Un choque que no solo enfrenta a dos continentes, sino a dos filosofías de juego que prometen sacar chispas en el terreno de juego. Los entrenadores han revelado sus cartas y la expectación es máxima.

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Alineaciones confirmadas para el partidazo entre Países Bajos y Marruecos

Las estrategias están definidas y ambos combinados nacionales mandarán al campo a sus mejores hombres para buscar una victoria vital en sus aspiraciones mundialistas. A continuación, los 22 titulares:

Selección de Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Micky Van De Ven, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Jan Paul Van Hecke; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong; Crysencio Summerville, Cody Gakpo y Brian Brobbey.

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Micky Van De Ven, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Jan Paul Van Hecke; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong; Crysencio Summerville, Cody Gakpo y Brian Brobbey. Selección de Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouadd, Ismael Saibari, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz.

Sistemas tácticos de cada uno de los equipos

Países Bajos: Fútbol total moderno y control del mediocampo El conjunto neerlandés se planta en el campo con su clásico 4-3-3, buscando imponer condiciones a través de la posesión del balón. La clave de este esquema radica en la fluidez de su mediocampo: con Frenkie de Jong como eje para la salida limpia y Reijnders rompiendo líneas con su despliegue físico. Las bandas serán fundamentales, utilizando las proyecciones constantes de Dumfries por derecha y el desequilibrio de Gakpo por izquierda para alimentar al delantero centro. Es un equipo que prioriza el bloque alto y la presión tras pérdida.

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Marruecos: Solidez, transiciones letales y amplitud Los “Leones del Atlas” presentan un 4-3-3 (que muta a un 4-1-4-1 en fase defensiva) diseñado para resistir, robar y lastimar con velocidad. La presencia de Sofyan Amrabat como ancla garantiza una barrera frente a los centrales, permitiendo que interiores como Ounahi y Brahim Díaz tengan libertad para lanzar contragolpes. El arma letal de los marroquíes está en los carriles: las subidas de Hakimi y Mazraoui generan superioridad numérica constante, buscando centros precisos para el juego aéreo de En-Nesyri o remates de media distancia.

Las figuras de cada equipo

Cody Gakpo (Países Bajos) El atacante se ha consolidado como la principal carta de gol y desequilibrio de la “Oranje” en los grandes torneos. Su potencia física, su capacidad para enganchar desde la banda izquierda hacia el centro y su remate letal de pierna derecha lo convierten en una pesadilla para cualquier defensa. En un partido que promete ser cerrado, la inventiva de Gakpo en el último tercio del campo será la llave de Países Bajos para abrir el marcador.

Achraf Hakimi (Marruecos) Más que un lateral derecho, Hakimi es el motor anímico y futbolístico de su selección. Su velocidad supersónica, resistencia física y técnica depurada le permiten dominar toda la banda, defendiendo con fiereza y atacando casi como un extremo más. Su sociedad con Ziyech y Brahim Díaz por el sector derecho es el circuito de pases más peligroso que tiene Marruecos, capaz de desarmar incluso a las defensas europeas más sólidas.

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