Países Bajos 0-0 Marruecos EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: Minuto a minuto

En el Estadio de Monterrey ya se juega el Países Bajos vs. Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026.

Por los 16avos del Mundial 2026 la Selección de Países Bajos se enfrenta a Marruecos. Sigue el partido EN VIVO y GRATIS.

Por los 16avos de final del Mundial 2026 la Selección de Países Bajos se enfrenta a Marruecos en un partidazo. Solo uno seguirá en el camino hacia el título de campeón, mientras el otro tendrá que regresar a casa sin pena ni gloria al irse antes de tiempo.

Este partido se disputará en el estadio de Monterrey en la ciudad de Guadalupe este lunes 29 de junio. El juego dará inicio desde las 20:00 horas de Perú y será transmitido EN VIVO por DSports en cable, así como DGO y Paramount+ vía plataforma digital.

Países Bajos llega con la ilusión de poder sumar su primera estrella. Ya ha logrado llegar a varias finales, pero nunca ha logrado sumar una sola victoria en esta instancia definitiva. Vienen de dominar en su grupo con un puntaje de 7 unidades siendo líderes y habiendo anotado 10 goles en sus 3 compromisos.

Por el lado de Marruecos vienen de más a menos, consiguiendo superar por momentos a Brasil en su partido inaugural. Pero luego no pudieron mantener el nivel, siendo menos constantes y por momentos incluso sufriendo en la defensa. Demostrando que ya no tienen la misma solidez de la copa pasada.