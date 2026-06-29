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Mundial 2026

Países Bajos 0-0 Marruecos EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: Minuto a minuto

Por los 16avos del Mundial 2026 la Selección de Países Bajos se enfrenta a Marruecos. Sigue el partido EN VIVO y GRATIS.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

En el Estadio de Monterrey ya se juega el Países Bajos vs. Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026.

¡La hinchada de Países Bajos!

Los hinchas de Países Bajos listos para el duelo ante Marruecos.

Hinchas de Países Bajos (Foto: Getty Images)

Hinchas de Países Bajos (Foto: Getty Images)

¡La hinchada de Marruecos dice presente!

Los hinchas de Marruecos ya están listos para el partido ante Países Bajos.

Hinchas de Marruecos (Foto: Getty Images)

Hinchas de Marruecos (Foto: Getty Images)

¿Quiénes clasificaron a los octavos?

Por ahora son 3 los clasificados a los octavos de final: Canadá, Brasil y Paraguay.

Entre Países Bajos y Marruecos saldrá el cuarto que sigue en carrera.

Imagen

¡Alineación de Marruecos!

Mohamed Ouahbi manda el siguiente once: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouadd, Ismael Saibari, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz

¡Alineación de Países Bajos!

El cuadro de Ronald Koeman va con el siguiente once: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Micky Van De Ven, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Jan Paul Van Hecke; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong; Crysencio Summerville, Cody Gakpo y Brian Brobbey.

¡BIENVENIDOS AL PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS!

Buenas noches amigos de Bolavip, acá comenzamos con el minuto a minuto del Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026.

Selección de Países Bajos.
© GettySelección de Países Bajos.

Por los 16avos de final del Mundial 2026 la Selección de Países Bajos se enfrenta a Marruecos en un partidazo. Solo uno seguirá en el camino hacia el título de campeón, mientras el otro tendrá que regresar a casa sin pena ni gloria al irse antes de tiempo.

Este partido se disputará en el estadio de Monterrey en la ciudad de Guadalupe este lunes 29 de junio. El juego dará inicio desde las 20:00 horas de Perú y será transmitido EN VIVO por DSports en cable, así como DGO y Paramount+ vía plataforma digital.

Países Bajos llega con la ilusión de poder sumar su primera estrella. Ya ha logrado llegar a varias finales, pero nunca ha logrado sumar una sola victoria en esta instancia definitiva. Vienen de dominar en su grupo con un puntaje de 7 unidades siendo líderes y habiendo anotado 10 goles en sus 3 compromisos.

Por el lado de Marruecos vienen de más a menos, consiguiendo superar por momentos a Brasil en su partido inaugural. Pero luego no pudieron mantener el nivel, siendo menos constantes y por momentos incluso sufriendo en la defensa. Demostrando que ya no tienen la misma solidez de la copa pasada.

Bruno Castro
Bruno Castro
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