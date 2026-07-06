Roberto Martínez deja Portugal: Los 11 entrenadores que se fueron en el Mundial 2026

Luego de la eliminación ante España, Roberto Martínez anunció su alejamiento como entrenador de Portugal. Así, ya son 11 DTs del Mundial 2026 que dejaron su cargo.

La lista de entrenadores que han dejado su cargo luego del Mundial 2026 continúa en aumento. Con la eliminación ante España, Roberto Martínez dejó de ser el entrenador de Portugal, según confirmó en conferencia de prensa. De esta manera, ya son 11 directores técnicos que no continúan en sus respectivas selecciones tras esta Copa del Mundo.

Publicidad

Roberto Martínez no dudó en dejar en claro que su etapa como director técnico de la Selección de Portugal terminó. “Vine para ganar el Mundial, no tiene sentido seguir“, afirmó en conferencia de prensa. “Es legítimo que el presidente pueda elegir a otro. Le agradezco porque me dieron todas las condiciones“, agregó, lo que confirma que termina su vínculo de común acuerdo con la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

Portugal no pudo ante España, que lo ganó con un gol de Mikel Merino al minuto 91 del partido. “Terminamos con tristeza, frente a un rival que es favorito en este Mundial. Defensivamente lo hicimos muy bien, pero en octavos los detalles son importantes. Ese balón que da en el larguero… y en el minuto 90 perdimos. Pero estoy muy orgulloso del equipo”, manifestó Martínez.

Publicidad

Roberto Martínez anuncia saída da Seleção Nacional e agradece ao povo português, aos jogadores, à FPF e à equipa técnica:



🗣️ "Foi um período incrível. Um orgulho que não posso descrever. A força, a energia que tivemos de todo o povo português foi incrível." pic.twitter.com/63tNnPCn6Y — Canal 11 (@Canal_11Oficial) July 6, 2026

Roberto Martínez se suma a la lista de entrenadores que se fueron tras el Mundial 2026

Con la salida de Roberto Martínez, ya son 11 entrenadores que se fueron de sus respectivos cargos. Diez de ellos se fueron luego de que sus selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026, mientras que hay un caso especial de despido en plena competencia. Repasamos caso por caso:

Sabri Lamouchi – Túnez

Sabri Lamouchi, ex DT de Túnez (Getty Images).

Publicidad

La Federación Tunecina de Fútbol puso el grito en el cielo cuando su selección fue goleada 5-1 por Suecia. Así, sin más, Sabri Lamouchi fue despedido en pleno Mundial 2026. Había asumido en enero de este 2026 y sólo dirigió 5 partidos: su saldo fue de una victoria, un empate y tres derrotas.

Hong Myung-Bo – Corea del Sur

Hong Myung-Bo dejó su cargo al frente de Corea del Sur (Getty Images).

El ciclo de Hong Myung-Bo terminó luego de que Corea del Sur no pasó la fase de grupos de la Copa del Mundo. Terminó como tercero, pero no le alcanzó para avanzar a 16avos de final. Así, el entrenador surcoreano de 57 años dejó su cargo tras dos años: dirigió 26 partidos con 15 triunfos, 5 empates y 6 derrotas.

Publicidad

Steve Clarke – Escocia

Steve Clarke terminó su largo ciclo al frente de Escocia (Getty Images).

Fue uno de los entrenadores que más tiempo tenía en el cargo hasta el Mundial 2026. Lamentablemente, a pesar de quedar en el tercer lugar del Grupo C, no le alcanzó para pasar a 16avos de final. Así, inmediatamente después de confirmarse la eliminación de Escocia, Steve Clarke puso su renuncia a disposición. Tras siete años en el cargo y 81 partidos, se fue tras registrar 38 victorias, 29 derrotas y 14 empates.

Miroslav Koubek – Chequia

Miroslav Koubek no ganó partidos con Chequia y terminó su ciclo (Getty Images).

Publicidad

La mala Copa del Mundo de República Checa llevó a Miroslav Koubek a dejar su cargo. Había asumido a fines de 2025 y sólo dirigió 7 partidos al seleccionado: sumó 4 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En el Mundial 2026 no pudo ganar ningún encuentro y quedó último en el Grupo A.

Sebastián Beccacece – Ecuador

Tras perder ante México, Sebastián Beccacece se fue de Ecuador (Getty Images).

Fue muy cuestionado antes y durante el Mundial 2026. Ecuador pudo pasar la fase de grupos y le dio un tiempo más de permanencia. Sin embargo, la derrota ante México en 16avos de final marcó el final del ciclo de Sebastián Beccacece, quien anunció su salida en conferencia de prensa. Tras asumir a mitad de 2024, se fue tras 24 partidos con 9 victorias, 12 empates y sólo 3 caídas.

Publicidad

Marcelo Bielsa – Uruguay

En medio de fuertes cuestionamientos y polémica, Bielsa le puso fin a su etapa en Uruguay (Getty Images).

Fue una de las selecciones que fracasó en este Mundial 2026 y es que, con las figuras que tiene Uruguay, su eliminación en fase de grupos marcó el final de su ciclo. Aún así, hay mucha controversia alrededor de lo que fue su etapa al frente de ‘La Celeste’ y, sobre todo, la relación con los futbolistas. Se terminó su vínculo tras 36 partidos con 16 triunfos, 12 empates y 8 derrotas.

Ronald Koeman – Países Bajos

Tras un ciclo de tres años y medio, Ronald Koeman anunció su salida como entrenador de los Países Bajos y hasta insinuó que podría dejar su actividad en los bancos de suplentes. Al no cumplir el objetivo del título en la Copa del Mundo, la derrota ante Marruecos por penales marcó su último partido al frente de ‘La Naranja’. Se fue tras 24 triunfos, 9 igualdades y 11 caídas en 44 encuentros dirigidos en su segunda etapa al frente de su seleccionado.

Publicidad

Julian Nagelsmann – Alemania

Julian Nagelsmann no es más el DT de Alemania por decisión de la DFB (Getty Images).

Nagelsmann quedó a deber con Alemania en el Mundial 2026. La caída por penales ante Paraguay en 16avos de final fue su último partido al frente de ‘Die Mannschaft’. La Federación Alemana de Fútbol (DFB) decidió finalizar su vínculo, iniciado en octubre de 2023. Su ciclo tuvo 23 éxitos, 6 igualdades y 8 caídas en 37 encuentros.

Hervé Renard – Túnez

Hervé Renard dirigió dos partidos a Túnez, que terminaron con derrota (Getty Images).

Publicidad

Uno de los ciclos más cortos que se recuerde en la historia de los Mundiales. Hervé Renard asumió en Túnez en plena Copa del Mundo para mejorar la imagen de este seleccionado tras el 5-1 sufrido ante Suecia, que marcó el adiós de Sabri Lamouchi. Sin embargo, cayó 4-0 ante Japón y 3-1 ante Países Bajos para quedar como la peor selección de todo el Mundial. Así, el francés confirmó su adiós en una publicación en su cuenta personal de Instagram.

Javier Aguirre – México

El ‘Vasco’ Aguirre no sigue más como DT de México (Getty Images).

Aguirre confirmó su alejamiento de la dirección técnica de la Selección Mexicana en conferencia de prensa, luego de la derrota 3-2 ante Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026. Se especula con la chance de que se vaya a dirigir al fútbol de Arabia Saudita. Con ‘El Tricolor’ logró una gran actuación jugando todos sus partidos en su país, pero falló en el último ante ‘Los Tres Leones’. Este tercer ciclo al frente del seleccionado de su país le dejó 21 triunfos, 8 empates y 5 derrotas al ‘Vasco’.

Publicidad

Roberto Martínez – Portugal

Roberto Martínez ya no es más el DT de Portugal (Getty Images).

El final del ciclo de Roberto Martínez era una crónica anunciada. Desde hace varios meses que la FPF ya evalúa diferentes perfiles de entrenadores con Jorge Jesús como el gran favorito para sucederlo. El final de ‘Bob’ Martínez llegó con la derrota ante España por 1-0 en octavos de final.

DATOS CLAVE

Roberto Martínez deja Portugal tras la derrota en octavos del Mundial 2026.

tras la derrota en octavos del Mundial 2026. 11 entrenadores dejaron su cargo tras quedar eliminados en la Copa del Mundo.

tras quedar eliminados en la Copa del Mundo. Mikel Merino marcó al minuto 91 para sellar la victoria de España por 1-0.