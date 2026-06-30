Lo informó ESPN en Países Bajos. El entrenador se va luego de la derrota por penales de 'La Naranja' ante Marruecos.

Ronald Koeman dejó de ser el entrenador de la Selección de Países Bajos. La derrota ante Marruecos por penales en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 marcó el punto final de su ciclo al frente de ‘La Naranja’. El propio seleccionador presentó su renuncia, la cual fue aceptada por la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB).

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Tras el adelanto de medios como ESPN y Voetbal International, Koeman publicó un mensaje en su cuenta de Instagram oficial donde confirmó su salida como entrenador de ‘La Naranja’. “Anoche tomé la decisión de terminar mi periodo como entrenador del equipo nacional de los Países Bajos“, dijo, en primera instancia.

A su vez, el entrenador de 63 años dejó algunas declaraciones que invitan a pensar en un posible retiro de los bancos de suplentes. “Recordando mi carrera, me siento especialmente orgulloso y agradecido (…) Clubes y personas que me han dado forma y me han dado recuerdos que amaré por el resto de mi vida”, tiró.

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“En los últimos años, también me han hecho darme cuenta de que hay cosas más importantes que el fútbol. El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio. Cuando alguien a quien amas pelea una dura batalla, tu perspectiva cambia. Mi esposa Bartina me ha apoyado todos los días a pesar de su propio proceso de enfermedad y me ha animado a completar mi trabajo como entrenador nacional”, agregó.

Koeman destacó sus procesos como entrenador en Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, FC Barcelona y sus dos periodos con la selección de Países Bajos. “Me despido con sentimientos encontrados. Por supuesto, hubiera preferido terminar mi periodo con un título de Copa del Mundo con La Naranja. Desafortunadamente, ese sueño permaneció sin cumplirse. Pero sobre todo, el orgullo prevalece”, manifestó.

Ronald Koeman, en el partido ante Marruecos, rodeado de sus jugadores en Países Bajos (Getty Images).

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El mensaje de Ronald Koeman para anunciar su salida como DT de Países Bajos

Anoche tomé la decisión de terminar mi periodo como entrenador del equipo nacional de los Países Bajos.

Recordando mi carrera, me siento especialmente orgulloso y agradecido. He tenido el privilegio de trabajar en Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, FC Barcelona y, por supuesto, dos periodos con la selección de Holanda. Clubes y personas que me han dado forma y me han dado recuerdos que amaré por el resto de mi vida.

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Por eso me duele que mi periodo con Holanda termine así. Todos soñamos con una Copa del Mundo donde haríamos historia. Eso no pasó. Nadie está más decepcionado por eso que yo. Como entrenador nacional, tienes esa responsabilidad. Siempre lo he sentido y siempre lo sentiré.

En los últimos años, también me han hecho darme cuenta de que hay cosas más importantes que el fútbol. El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio. Cuando alguien a quien amas pelea una dura batalla, tu perspectiva cambia. Mi esposa Bartina me ha apoyado todos los días a pesar de su propio proceso de enfermedad y me ha animado a completar mi trabajo como entrenador nacional. Eso testifica una fuerza increíble. Le estoy más agradecido por eso de lo que nunca puedo expresar con palabras.

Quiero agradecer a todos los jugadores con los que me permitieron trabajar. Tu dedicación, carácter y confianza me han motivado cada día. Gracias también a mi personal, la KNVB, todo el personal detrás de las escenas, y los clubes donde me permitieron trabajar. Pero sobre todo, gracias a los que apoyan. Por vuestro apoyo, especialmente en los momentos difíciles. Fue un gran honor poder representar a los Países Bajos como entrenador nacional.

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Me despido con sentimientos encontrados. Por supuesto, hubiera preferido terminar mi periodo con un título de Copa del Mundo con La Naranja. Desafortunadamente, ese sueño permaneció sin cumplirse. Pero sobre todo, el orgullo prevalece. Orgulloso de todo lo que me ha traído el fútbol, de las personas que he conocido, y del hecho de que se me haya permitido hacer de mi mayor pasión mi profesión.

Gracias por todos esos años de confianza, críticas, apoyo, decepciones, éxitos y más.

Las estadísticas de Ronald Koeman en su segundo ciclo con Países Bajos

Ronald Koeman se despide de la Selección de Países Bajos tras 44 partidos en su segundo ciclo, el cual comenzó a principios de 2023. Se va con un récord de 24 victorias, 9 empates y 11 derrotas.

Disputó tres torneos al frente de ‘La Naranja’ en este ciclo con los siguientes resultados:

UEFA Nations League 2022/2023: cuarto lugar (derrotas ante Croacia en semifinales e Italia por el tercer puesto)

UEFA Eurocopa 2024: perdió en semifinales ante Inglaterra

Mundial 2026: fue eliminado en 16avos de final ante Marruecos (empate 1-1 y caída 3-2 por penales)

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