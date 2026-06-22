Por qué está suspendido Francia vs Irak por el Grupo I del Mundial 2026

El partido entre Francia e Irak de este lunes quedó demorado en el entretiempo. FIFA y la organización del Mundial activaron el protocolo por clima extremo.

El partido entre las selecciones de Francia e Irak por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 se suspendió de manera momentánea. El motivo de esta postergación se debe a la implementación del protocolo de suspensión por clima extremo. Es que en Filadelfia hay tormenta eléctrica, lo que dificulta la disputa del encuentro.

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¿Qué pasó en el partido?

El partido entre Francia e Irak por la Copa del Mundo no arrancó su segundo tiempo este lunes 22 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. La interrupción llegó durante el entretiempo, cuando el conjunto francés se fue al primer tiempo 1-0 arriba.

NO BUENO… ¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO DE MBAPPÉ PARA EL 1-0 DE FRANCIA VS. IRAK!! ¡INATAJABLE!



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No se trata de una cancelación definitiva. El encuentro figura como demorado. FIFA activó el protocolo de suspensión debido a clima extremo, en este caso por las tormentas y los rayos cerca de la zona del estadio.

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¿Por qué se detuvo el encuentro?

El partido se detuvo por un protocolo de seguridad ante rayos detectados cerca del estadio. La interrupción estuvo vinculada al clima severo en la zona y no a una decisión arbitral por una acción deportiva, una sanción disciplinaria o algún incidente de juego.

La pausa llegó durante el entretiempo con Francia arriba. En este tipo de situaciones, la prioridad es la seguridad de futbolistas, cuerpos técnicos, árbitros y público. Por lo tanto, las pantallas del estadio informaron del protocolo de seguridad a cumplir a fin de resguardar la salud y seguridad de todos.

Las pantallas del estadio han reportado la suspensión y activaron el protocolo (Getty Images).

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En Estados Unidos, la FIFA debe ajustarse a la orientación y a los protocolos locales cuando se activa una alerta de este tipo. Es una práctica habitual en eventos al aire libre y explica por qué un partido puede frenarse incluso cuando está a punto de terminar.

¿Cómo funciona el protocolo de suspensión por tormenta eléctrica en el Mundial de Clubes?

En Estados Unidos, este tipo de pausas responde a un protocolo de seguridad que se aplica en eventos deportivos al aire libre cuando hay riesgo de actividad eléctrica cerca del estadio.

Detención del juego: La detección de actividad eléctrica en el perímetro de exclusión obliga al colegiado a congelar las acciones de inmediato. Desalojo del campo: Todos los actores del espectáculo abandonan el césped hacia zonas cubiertas, manteniéndose alejados de rejas o elementos metálicos. Seguimiento satelital: Los comités organizadores analizan la evolución de las células de tormenta mediante radares Doppler y sistemas de monitoreo en tiempo real. Activación del reloj: Se inicia el conteo de 30 minutos a partir del último destello detectado; cualquier rayo posterior rompe la cuenta y la devuelve a cero. Luz verde: Cumplido el lapso de seguridad sin novedades climáticas, se concede el retorno a la cancha. Fase de reactivación: Los planteles disponen de un período técnico de 5 a 10 minutos para realizar ejercicios de calentamiento y evitar lesiones. Dictamen definitivo: Si la parálisis excede los 45-60 minutos, las autoridades evalúan si es viable reanudar el juego o si se opta por postergarlo.

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El antecedente que dejó el torneo en Estados Unidos

El caso de Francia vs Irak no es aislado. En el Mundial de Clubes 2025, por ejemplo, hubo seis partidos que se detuvieron por tormentas eléctricas. Los aficionados, de hecho, lo recuerdan como un torneo marcado por interrupciones por tormentas eléctricas en sedes de Estados Unidos.

Este antecedente quedó instalado como advertencia de cara al Mundial 2026. Varias ciudades anfitrionas son especialmente propensas a este tipo de fenómenos, entre ellas Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Miami y Nueva Jersey, por lo que vuelve a existir riesgo de interrupciones y demoras.

DATOS CLAVE

Suspensión en Filadelfia: el partido Francia vs Irak paró temporalmente por tormenta eléctrica.

el partido Francia vs Irak paró temporalmente por tormenta eléctrica. 1-0 para Francia: el encuentro se detuvo durante el entretiempo del 22 de junio.

el encuentro se detuvo durante el entretiempo del 22 de junio. Protocolo de 30 minutos: FIFA exige este lapso sin rayos para poder reanudar.