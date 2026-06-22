Alineaciones confirmadas para Noruega vs Senegal: jugadores clave y cambios tácticos para el partido

La Selección de Noruega se enfrenta a Senegal por el Mundial 2026. Conoce las alineaciones del partidazo y todos los detalles.

Por la segunda fecha del Mundial 2026 se viene un partidazo entre la Selección de Noruega contra Senegal. Encuentro que se disputará este lunes 22 de junio desde las 19:00 horas de Perú en el New York New Jersey Stadium. Choque válido por el grupo I.

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Por parte de Noruega llega con una victoria importante frente a Iraq en la primera fecha por 4-1. Mientras tanto, los de Senegal cayeron ante la Selección de Francia en un emocionante choque por 3-1.

Erling Haaland celebrando frente a Iraq (Foto: Getty).

Alineaciones confirmadas de Noruega vs Senegal

Estos son los onces que usarán Noruega y Senegal para este partidazo:

Noruga: Nyland; Ajer, Moller Wolfe, Heggem; Odeggard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa, Ryerson.

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Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Camara, I. Gueye, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mané.

Desempeño en los Primeros Partidos

Noruega (Victoria 4-1 vs. Irak): El equipo nórdico regresó al Mundial tras 28 años con una actuación dominante. Generaron un volumen ofensivo letal, logrando que 11 de sus 12 remates fueran desde dentro del área penal. Erling Haaland fue la gran figura al marcar un doblete en la primera mitad, apoyado por otro tanto de Leo Østigård.

Senegal (Derrota 1-3 vs. Francia): A pesar de la caída, Senegal compitió de igual a igual durante la primera mitad, yéndose al descanso con un empate a cero. Sin embargo, la calidad del ataque francés terminó por quebrar su defensa en el complemento. El equipo mostró rebeldía hacia el final, logrando descontar mediante el recién ingresado Ibrahim Mbaye.

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Entrenadores y Sistemas de Juego

La Noruega de Ståle Solbakken: En su debut planteó un claro 4-3-3. El sistema está diseñado para alimentar a su poderosa línea frontal conformada por Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. En el mediocampo, Martin Ødegaard asume el rol de creador principal, respaldado por la solidez de Sander Berge y Fredrik Aursnes.

El Senegal de Pape Thiaw: Los africanos apuestan por transiciones rápidas y juego por las bandas, buscando potenciar la velocidad y el desequilibrio de extremos como Ismaïla Sarr y su capitán Sadio Mané. Tras haber recibido tres goles en su debut (algo inusual para una defensa que acumulaba 43 partidos sin encajar esa cantidad), Thiaw buscará ajustar el bloque defensivo sin perder peso en el ataque.

Datos Claves

Erling Haaland lidera a Noruega tras anotar un doblete frente a Irak.

lidera a Noruega tras anotar un doblete frente a Irak. El partido Noruega vs Senegal se disputará este lunes 22 de junio.

se disputará este lunes 22 de junio. La selección de Senegal llega tras caer 1-3 ante Francia en su debut.