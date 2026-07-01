Dónde ver Bélgica vs. Senegal EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

La Selección de Bélgica se enfrenta a la Selección Senegal por el Mundial 2026. Conoce donde ver el partidazo.

La Selección de Bélgica busca su paso a los octavos de final del Mundial 2026, aunque tendrá un duro rival frente como es la Selección de Senegal. Ambas escuadras se verán las caras este miércoles 1 de julio desde las 15:00 horas de Perú en el Estadio de Seattle.

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El equipo de Rudi Garcia tuvo una fase de grupos bastante complicada a lo que se esperaba de ellos. Tuvieron problemas para superar a equipos como Egipto e Irán. Solo logrando vencer a Nueva Zelanda al cual terminaron goleando por un marcador de 5-1.

Por el lado del DT Pape Thiaw con Senegal tuvo que bailar con la más difícil compartiendo grupo con Francia y Noruega. Pero gracias a una goleada de 5-0 ante Iraq se logró meter entre los mejores terceros que consiguió dejarlos con vida gracias a la diferencia de goles.

¿Dónde ver el Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026?

Para disfrutar de este partidazo por los 16avos del Mundial 2026, acá dejamos todos los canales para poder disfrutar del encuentro. Dependiendo al país en el que te encuentres:

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Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+.

TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+. Bolivia: Tigo Sports, Entel TV.

Tigo Sports, Entel TV. Brasil: CazéTV

CazéTV Chile: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+. Costa Rica : Fox+.

: Fox+. Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Haití: Tele Haití.

Tele Haití. Paraguay: Popu TV.

Popu TV. Perú: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. España: DAZN, Movistar+.

DAZN, Movistar+. Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Estados Unidos: Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio. Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Inter.

¿A qué hora juega Bélgica por el Mundial 2026?

Para que nadie se pierde este partidazo entre México vs. Ecuador acá dejamos el horario para que lo puedas agendar:

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 16:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

México: 14:00 horas

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