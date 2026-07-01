Dónde ver Bélgica vs. Senegal EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

La Selección de Bélgica busca su paso a los octavos de final del Mundial 2026, aunque tendrá un duro rival frente como es la Selección de Senegal. Ambas escuadras se verán las caras este miércoles 1 de julio desde las 15:00 horas de Perú en el Estadio de Seattle.
El equipo de Rudi Garcia tuvo una fase de grupos bastante complicada a lo que se esperaba de ellos. Tuvieron problemas para superar a equipos como Egipto e Irán. Solo logrando vencer a Nueva Zelanda al cual terminaron goleando por un marcador de 5-1.
Por el lado del DT Pape Thiaw con Senegal tuvo que bailar con la más difícil compartiendo grupo con Francia y Noruega. Pero gracias a una goleada de 5-0 ante Iraq se logró meter entre los mejores terceros que consiguió dejarlos con vida gracias a la diferencia de goles.
¿Dónde ver el Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026?
Para disfrutar de este partidazo por los 16avos del Mundial 2026, acá dejamos todos los canales para poder disfrutar del encuentro. Dependiendo al país en el que te encuentres:
- Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+.
- Bolivia: Tigo Sports, Entel TV.
- Brasil: CazéTV
- Chile: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.
- Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+.
- Costa Rica: Fox+.
- Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.
- Haití: Tele Haití.
- Paraguay: Popu TV.
- Perú: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.
- España: DAZN, Movistar+.
- Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.
- Estados Unidos: Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.
- Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Inter.
Partidos del Mundial 2026 HOY miércoles 1 de julio: programación, horarios y dónde ver por TV y streaming online
¿A qué hora juega Bélgica por el Mundial 2026?
Para que nadie se pierde este partidazo entre México vs. Ecuador acá dejamos el horario para que lo puedas agendar:
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas
- Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 16:00 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas
- México: 14:00 horas
Datos Claves
- Bélgica y Senegal juegan este 1 de julio a las 15:00 horas (Perú).
- El Estadio de Seattle albergará este duelo por los 16avos del Mundial 2026.
- DirecTV Sports y DGO transmitirán el partido en vivo para territorio peruano.