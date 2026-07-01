Quién es Said Martínez, árbitro de Bélgica vs Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026

El juez hondureño fue designado para un cruce de eliminación directa en el Mundial 2026. Es árbitro FIFA desde 2017 y llega con sólidos antecedentes en finales de la Concacaf.

Héctor Said Martínez Sorto, conocido como Said Martínez, es el árbitro principal designado para el partido entre Bélgica y Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro está programado para hoy, miércoles 1 de julio de 2026, a las 15:00 (hora de Perú), en el Lumen Field de Seattle. Su nombramiento no pasa desapercibido: se trata de un juez hondureño con gafete FIFA desde 2017 y con finales importantes de la Concacaf en su recorrido.

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Ha sido designado recurrentemente para escenarios de máxima exigencia dentro de Concacaf, pero también a nivel mundial. Además, el 2026 lo encuentra en un punto alto de su carrera internacional.

El partido Bélgica vs Senegal, por los 16avos de final, es el tercero que dirige Said Martínez en esta Copa del Mundo. Los dos anteriores fueron por fase de grupos y terminaron ambos en empate. Fueron el 1-1 entre Qatar y Suiza por el Grupo B de competencia y el 0-0 de Inglaterra y Ghana por el Grupo L.

Biografía y orígenes: ¿de dónde es y qué se sabe de Said Martínez?

Nacionalidad: hondureño.

Origen: Tocoa, departamento de Colón.

Fecha de nacimiento: 7 de agosto de 1991.

Categoría: árbitro FIFA desde 2017.

Dato extra: es licenciado en Matemáticas y por eso recibió el apodo de “El Matemático”.

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Said Martínez es originario de Tocoa, Colón, y nació el 7 de agosto de 1991. Antes de consolidarse en la escena internacional, forjó su camino en el arbitraje hondureño hasta llegar a la Primera División de Honduras en 2013, un paso que marcó el inicio de su crecimiento sostenido.

En 2017 ingresó a la lista internacional de árbitros de la FIFA. A eso se suma un rasgo que lo volvió reconocible fuera de la cancha: es licenciado en Matemáticas, motivo por el que también se ganó el apodo de “El Matemático”.

El cuerpo arbitral completo para Bélgica vs Senegal

Árbitro principal: Said Martínez (Honduras)

Asistente 1: Walter López (Honduras)

Asistente 2: Christian Ramírez (Honduras)

4to Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

5to Árbitro: Alexander Guzmán (Colombia)

VAR: Guillermo Pacheco (México)

Asistente VAR: Rodolpho Toski (Brasil)

Segundo asistente VAR: Carlos Del Cerro Grande (España)

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La carrera internacional de Said Martínez antes del Bélgica vs Senegal

La Concacaf destaca a Said Martínez como el primer árbitro hondureño seleccionado como juez principal en una Copa Mundial de la FIFA.

Dirigió la final de la Copa Oro 2021 entre Estados Unidos y México, y luego también impartió justicia en la final de la Copa Oro 2023. A eso se sumó la final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2023.

Ese historial explica por qué fue elegido para el Bélgica vs Senegal. Viene acumulando partidos trascendentales dentro del calendario internacional de la Concacaf.

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