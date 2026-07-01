Alineaciones confirmadas para Bélgica vs Senegal por el Mundial 2026: lesiones, bajas y cambios para el partido

Bélgica y Senegal van por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo. Rudi García y Pape Thiaw tienen todo listo en sus alineaciones.

Bélgica y Senegal definen un nuevo clasificado a octavos de final del Mundial 2026. Este miércoles 1 de julio se enfrentan en el Lumen Field de Seattle, Washington, por los dieciseisavos de final. Los entrenadores Rudi García y Pape Thiaw, respectivamente, tienen definidas las alineaciones para sus selecciones.

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Los ‘Diablos Rojos belgas’ ha tenido que trabajar para lograr su clasificación a esta ronda. Terminó primero del Grupo G, aunque con sólo 5 puntos producto de su triunfo ante Nueva Zelanda y los empates ante Irán y Egipto. Para este encuentro, Rudi García no hace modificaciones con respecto a su último once.

‘Los Leones de Teranga’, por su parte, quedaron terceros en el Grupo I donde perdieron ante Noruega y Francia, pero pudo golear a Irak para meterse como mejor tercero. Con el envión de esa victoria ante los iraquíes, los senegaleses quieren dar el golpe.

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Alineaciones confirmadas para Bélgica vs Senegal

BÉLGICA

Thibaut Courtois

Timothy Castagne

Brandon Mechele

Arthur Theate

Maxim de Cuyper

Youri Tielemans

Hans Vanaken

Kevin de Bruyne

Leandro Trossard

Jérémy Doku

Charles De Ketelaere

DT: Rudi García

SENEGAL

Mory Diaw

Krépin Diatta

Pathé Ciss

Moussa Niakhaté

Ismail Jakobs

Idrissa Gana Gueye

Habib Diarra

Pape Gueye

Ismaïla Sarr

Iliman Ndiaye

Sadio Mané

DT: Pape Thiaw

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Lesiones, bajas y cambios para Bélgica vs Senegal

Para este partido de dieciseisavos de final, en Bélgica no hay bajas ni cambios con respecto a la alineación titular que goleó 5-1 a Nueva Zelanda. Tal parece que Rudi García quedó conforme con los ingresos de Arthur Theate en la defensa, de Hans Vanaken en el mediocampo y de Leandro Trossard en el ataque.

Por el lado de Senegal, sí hay algunas modificaciones. En primer lugar, sigue de baja Édouard Mendy por una lesión en su rodilla izquierda. Por eso, Mory Diaw continúa en la valla tal como en el triunfo ante Irak.

El buen segundo tiempo con los ingresos de Pape Gueye e Iliman Ndiaye les da la posibilidad de ir desde el arranque dejando a Lamine Camara y a Ibrahim Mbaye en el banco de suplentes. Además, Abdoulaye Seck deja su lugar en la defensa y el entrenador Pape Thiaw pone a Pathé Ciss en la zaga.

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