Alineaciones confirmadas para Bélgica vs Senegal por el Mundial 2026: lesiones, bajas y cambios para el partido

Bélgica y Senegal definen un nuevo clasificado a octavos de final del Mundial 2026. Este miércoles 1 de julio se enfrentan en el Lumen Field de Seattle, Washington, por los dieciseisavos de final. Los entrenadores Rudi García y Pape Thiaw, respectivamente, tienen definidas las alineaciones para sus selecciones.
Los ‘Diablos Rojos belgas’ ha tenido que trabajar para lograr su clasificación a esta ronda. Terminó primero del Grupo G, aunque con sólo 5 puntos producto de su triunfo ante Nueva Zelanda y los empates ante Irán y Egipto. Para este encuentro, Rudi García no hace modificaciones con respecto a su último once.
‘Los Leones de Teranga’, por su parte, quedaron terceros en el Grupo I donde perdieron ante Noruega y Francia, pero pudo golear a Irak para meterse como mejor tercero. Con el envión de esa victoria ante los iraquíes, los senegaleses quieren dar el golpe.
Alineaciones confirmadas para Bélgica vs Senegal
BÉLGICA
- Thibaut Courtois
- Timothy Castagne
- Brandon Mechele
- Arthur Theate
- Maxim de Cuyper
- Youri Tielemans
- Hans Vanaken
- Kevin de Bruyne
- Leandro Trossard
- Jérémy Doku
- Charles De Ketelaere
- DT: Rudi García
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SENEGAL
- Mory Diaw
- Krépin Diatta
- Pathé Ciss
- Moussa Niakhaté
- Ismail Jakobs
- Idrissa Gana Gueye
- Habib Diarra
- Pape Gueye
- Ismaïla Sarr
- Iliman Ndiaye
- Sadio Mané
- DT: Pape Thiaw
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Lesiones, bajas y cambios para Bélgica vs Senegal
Para este partido de dieciseisavos de final, en Bélgica no hay bajas ni cambios con respecto a la alineación titular que goleó 5-1 a Nueva Zelanda. Tal parece que Rudi García quedó conforme con los ingresos de Arthur Theate en la defensa, de Hans Vanaken en el mediocampo y de Leandro Trossard en el ataque.
Por el lado de Senegal, sí hay algunas modificaciones. En primer lugar, sigue de baja Édouard Mendy por una lesión en su rodilla izquierda. Por eso, Mory Diaw continúa en la valla tal como en el triunfo ante Irak.
El buen segundo tiempo con los ingresos de Pape Gueye e Iliman Ndiaye les da la posibilidad de ir desde el arranque dejando a Lamine Camara y a Ibrahim Mbaye en el banco de suplentes. Además, Abdoulaye Seck deja su lugar en la defensa y el entrenador Pape Thiaw pone a Pathé Ciss en la zaga.
DATOS CLAVE
- Bélgica y Senegal disputan los dieciseisavos de final el 1 de julio en Seattle.
- Rudi García repite la misma alineación de Bélgica que goleó a Nueva Zelanda.
- Édouard Mendy sigue lesionado en Senegal y Mory Diaw continuará como portero titular.