Dónde ver EN VIVO Noruega vs Senegal, por la Fase de Grupos del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Por el Mundial 2026, la Selección de Noruega se enfrenta a Senegal en un partidazo. Conoce los detalles de donde poder ver este encuentro.

El Mundial 2026 no para y en esta segunda fecha de la Fase de grupos se vienen dando partidazos. En este caso la Selección de Noruega se enfrenta a la Selección de Senegal en un duelo que podría definir el futuro de los dos en este Grupo I.

Publicidad

Por el lado de los europeos vienen de ganar por goleada su primer encuentro ante Iraq. Fue un contundente 4-1 que les ha permitido estar hoy mismo en lo más alto de la tabla de posiciones a falta del partido de la campeona del Mundo en Rusia 2018.

Erling Haaland anotó 2 goles ante Iraq (Foto: Getty).

Mientras tanto, Senegal demostró un sorpresivo juego en el partido ante la Selección de Francia. Incluso por momentos se le vio mejor que a la gran candidata para alzar el título de campeón. Al final fue un 3-1 lo que terminó con las aspiraciones del conjunto africano que ahora busca sumar sus primeros puntos.

Publicidad

Kylian Mbappe contra la Selección de Senegal (Foto: Getty).

¿Dónde ver el Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026?

Para disfrutar de este partidazo por el grupo I del Mundial 2026, acá dejamos todos los canales para poder disfrutar del encuentro. Dependiendo al país en el que te encuentres:

Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+.

TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+. Bolivia: Tigo Sports, Entel TV.

Tigo Sports, Entel TV. Brasil: CazéTV

CazéTV Chile: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+. Costa Rica : Fox+.

: Fox+. Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Haití: Tele Haití.

Tele Haití. Paraguay: Popu TV.

Popu TV. Perú: DirecTV Sports, DGO, Paramount+, América TV, América TVGO.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+, América TV, América TVGO. España: DAZN, Movistar+.

DAZN, Movistar+. Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Estados Unidos: Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio. Venezeula: DirecTV Sports, DGO, Inter.

Publicidad

¿A qué hora juega Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026?

Para que nadie se pierde este partidazo entre Túnez vs. Japón acá dejamos el horario para que lo puedas agendar:

Perú, Colombia y Ecuador: 19:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 20:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:00 horas

México: 18:00 horas

Datos Claves

Noruega lidera el Grupo I tras vencer 4-1 a Iraq en su debut mundialista.

el Grupo I tras vencer 4-1 a Iraq en su debut mundialista. Senegal busca sumar sus primeros puntos luego de perder 4-2 ante la Selección de Francia.

sus primeros puntos luego de perder 4-2 ante la Selección de Francia. DirecTV Sports transmitirá el partido para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela.