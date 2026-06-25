Alineaciones confirmadas Estados Unidos vs Turquía: jugadores clave y cambios tácticos

Turquía y Estados Unidos se enfrentan en el cierre del grupo D. Tanto Vincenzo Montella como Mauricio Pochettino ya tienen definidos sus titulares.

Las selecciones de Turquía y Estados Unidos se enfrentan HOY jueves 25 de junio por el partido correspondiente para la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026. Los entrenadores Vincenzo Montella y Mauricio Pochettino ya definieron las alineaciones titulares con algunas modificaciones.

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Turquía ya no tiene chances de clasificar a la próxima fase, pero el entrenador Vincenzo Montella opta por poner un equipo con mayoría de titulares para tratar de meter su primer gol en esta Copa del Mundo y dejar una mejor imagen. Viene de perder 2-0 ante Australia y 1-0 ante Paraguay.

Estados Unidos, por su parte, guarda prácticamente a todos sus titulares, ya que tiene asegurada la clasificación a dieciseisavos de final. Mauricio Pochettino prefiere recuperar algunas piezas que no están bien físicamente, como Christian Pulisic, y pone mayoría de habituales suplentes, luego de sus triunfos 4-1 ante Paraguay y 2-0 ante Australia.

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Alineaciones confirmadas para Turquía vs Estados Unidos

TURQUÍA

Ugurcan CAKIR

Zeki CELIK

Eren ELMALI

Abdulkerim BARDAKCI

Ozan KABAK

Salih OZCAN

Orkun KOKCU

Oguz AYDIN

Arda GULER

Kenan YILDIZ

Baris Alper YILMAZ

DT: Vincenzo MONTELLA

ESTADOS UNIDOS

Matt TURNER

Joe SCALLY

Mark McKENZIE

Miles ROBINSON

Auston TRUSTY

Weston McKENNIE

Sebastian BERHALTER

Timothy WEAH

Brenden AARONSON

Giovanni REYNA

Ricardo PEPI

DT: Mauricio POCHETTINO

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

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Jugadores clave y cambios tácticos para Turquía vs Estados Unidos

Hay cambios en ambas alineaciones con respecto a sus partidos anteriores. Por el lado del seleccionado turco, hay cambios en la defensa y el mediocampo. En tanto, en el combinado de ‘Las Barras y las Estrellas’ hay prácticamente una formación nueva.

En Turquía, aparecen Zeki Celik, Eren Elmali y Ozan Kabak en la defensa, mientras que también se meten en el once Salih Ozcan y Orkun Kokcu. En tanto, no juegan Merih Demiral, Hakan Calhanoglu y Ferdi Kadioglu, entre otros.

En Estados Unidos, por su parte, los únicos que repiten con respecto al triunfo ante Australia son Weston McKennie y Ricardo Pepi. Los otros nueve jugadores se meten en la alineación, por lo cual, muchos de ellos debutan en esta Copa del Mundo.

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El seleccionado europeo espera que Arda Güler y Kenan Yildiz puedan tener una buena actuación después del decepcionante Mundial. En tanto, el local en esta Copa del Mundo cuenta con nombres como Giovanni Reyna, Brenden Aaronson y Sebastian Berhalter puedan darle fútbol.

DATOS CLAVE