Alineaciones confirmadas Estados Unidos vs Turquía: jugadores clave y cambios tácticos

Las selecciones de Turquía y Estados Unidos se enfrentan HOY jueves 25 de junio por el partido correspondiente para la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026. Los entrenadores Vincenzo Montella y Mauricio Pochettino ya definieron las alineaciones titulares con algunas modificaciones.
Turquía ya no tiene chances de clasificar a la próxima fase, pero el entrenador Vincenzo Montella opta por poner un equipo con mayoría de titulares para tratar de meter su primer gol en esta Copa del Mundo y dejar una mejor imagen. Viene de perder 2-0 ante Australia y 1-0 ante Paraguay.
Estados Unidos, por su parte, guarda prácticamente a todos sus titulares, ya que tiene asegurada la clasificación a dieciseisavos de final. Mauricio Pochettino prefiere recuperar algunas piezas que no están bien físicamente, como Christian Pulisic, y pone mayoría de habituales suplentes, luego de sus triunfos 4-1 ante Paraguay y 2-0 ante Australia.
Alineaciones confirmadas para Turquía vs Estados Unidos
TURQUÍA
- Ugurcan CAKIR
- Zeki CELIK
- Eren ELMALI
- Abdulkerim BARDAKCI
- Ozan KABAK
- Salih OZCAN
- Orkun KOKCU
- Oguz AYDIN
- Arda GULER
- Kenan YILDIZ
- Baris Alper YILMAZ
- DT: Vincenzo MONTELLA
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ESTADOS UNIDOS
- Matt TURNER
- Joe SCALLY
- Mark McKENZIE
- Miles ROBINSON
- Auston TRUSTY
- Weston McKENNIE
- Sebastian BERHALTER
- Timothy WEAH
- Brenden AARONSON
- Giovanni REYNA
- Ricardo PEPI
- DT: Mauricio POCHETTINO
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Jugadores clave y cambios tácticos para Turquía vs Estados Unidos
Hay cambios en ambas alineaciones con respecto a sus partidos anteriores. Por el lado del seleccionado turco, hay cambios en la defensa y el mediocampo. En tanto, en el combinado de ‘Las Barras y las Estrellas’ hay prácticamente una formación nueva.
En Turquía, aparecen Zeki Celik, Eren Elmali y Ozan Kabak en la defensa, mientras que también se meten en el once Salih Ozcan y Orkun Kokcu. En tanto, no juegan Merih Demiral, Hakan Calhanoglu y Ferdi Kadioglu, entre otros.
En Estados Unidos, por su parte, los únicos que repiten con respecto al triunfo ante Australia son Weston McKennie y Ricardo Pepi. Los otros nueve jugadores se meten en la alineación, por lo cual, muchos de ellos debutan en esta Copa del Mundo.
El seleccionado europeo espera que Arda Güler y Kenan Yildiz puedan tener una buena actuación después del decepcionante Mundial. En tanto, el local en esta Copa del Mundo cuenta con nombres como Giovanni Reyna, Brenden Aaronson y Sebastian Berhalter puedan darle fútbol.
DATOS CLAVE
- Turquía y Estados Unidos se enfrentan hoy 25 de junio por el Grupo D.
- 2-0 y 1-0 fueron las recientes derrotas de Turquía frente a Australia y Paraguay.
- Mauricio Pochettino reservará titulares de Estados Unidos, clasificados tras ganar 4-1 y 2-0.