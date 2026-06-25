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Mundial 2026

Alineaciones confirmadas Estados Unidos vs Turquía: jugadores clave y cambios tácticos

Turquía y Estados Unidos se enfrentan en el cierre del grupo D. Tanto Vincenzo Montella como Mauricio Pochettino ya tienen definidos sus titulares.

Turquía y Estados Unidos se ven las caras en el último partido del Grupo D.
© Getty ImagesTurquía y Estados Unidos se ven las caras en el último partido del Grupo D.

Las selecciones de Turquía y Estados Unidos se enfrentan HOY jueves 25 de junio por el partido correspondiente para la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026. Los entrenadores Vincenzo Montella y Mauricio Pochettino ya definieron las alineaciones titulares con algunas modificaciones.

Turquía ya no tiene chances de clasificar a la próxima fase, pero el entrenador Vincenzo Montella opta por poner un equipo con mayoría de titulares para tratar de meter su primer gol en esta Copa del Mundo y dejar una mejor imagen. Viene de perder 2-0 ante Australia y 1-0 ante Paraguay.

Estados Unidos, por su parte, guarda prácticamente a todos sus titulares, ya que tiene asegurada la clasificación a dieciseisavos de final. Mauricio Pochettino prefiere recuperar algunas piezas que no están bien físicamente, como Christian Pulisic, y pone mayoría de habituales suplentes, luego de sus triunfos 4-1 ante Paraguay y 2-0 ante Australia.

Alineaciones confirmadas para Turquía vs Estados Unidos

TURQUÍA

  • Ugurcan CAKIR
  • Zeki CELIK
  • Eren ELMALI
  • Abdulkerim BARDAKCI
  • Ozan KABAK
  • Salih OZCAN
  • Orkun KOKCU
  • Oguz AYDIN
  • Arda GULER
  • Kenan YILDIZ
  • Baris Alper YILMAZ
  • DT: Vincenzo MONTELLA
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ESTADOS UNIDOS

  • Matt TURNER
  • Joe SCALLY
  • Mark McKENZIE
  • Miles ROBINSON
  • Auston TRUSTY
  • Weston McKENNIE
  • Sebastian BERHALTER
  • Timothy WEAH
  • Brenden AARONSON
  • Giovanni REYNA
  • Ricardo PEPI
  • DT: Mauricio POCHETTINO

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Jugadores clave y cambios tácticos para Turquía vs Estados Unidos

Hay cambios en ambas alineaciones con respecto a sus partidos anteriores. Por el lado del seleccionado turco, hay cambios en la defensa y el mediocampo. En tanto, en el combinado de ‘Las Barras y las Estrellas’ hay prácticamente una formación nueva.

En Turquía, aparecen Zeki Celik, Eren Elmali y Ozan Kabak en la defensa, mientras que también se meten en el once Salih Ozcan y Orkun Kokcu. En tanto, no juegan Merih Demiral, Hakan Calhanoglu y Ferdi Kadioglu, entre otros.

En Estados Unidos, por su parte, los únicos que repiten con respecto al triunfo ante Australia son Weston McKennie y Ricardo Pepi. Los otros nueve jugadores se meten en la alineación, por lo cual, muchos de ellos debutan en esta Copa del Mundo.

El seleccionado europeo espera que Arda Güler y Kenan Yildiz puedan tener una buena actuación después del decepcionante Mundial. En tanto, el local en esta Copa del Mundo cuenta con nombres como Giovanni Reyna, Brenden Aaronson y Sebastian Berhalter puedan darle fútbol.

DATOS CLAVE

  • Turquía y Estados Unidos se enfrentan hoy 25 de junio por el Grupo D.
  • 2-0 y 1-0 fueron las recientes derrotas de Turquía frente a Australia y Paraguay.
  • Mauricio Pochettino reservará titulares de Estados Unidos, clasificados tras ganar 4-1 y 2-0.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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