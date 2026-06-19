Turquía vs Paraguay: ¿Dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026?

Hoy tocará disfrutar del Turquía vs Paraguay, por el Mundial 2026. Conoce los detalles de dónde juegan, el escenario deportivo de este duelo.

El enfrentamiento entre las selecciones de Turquía y Paraguay es uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026. Este crucial encuentro, correspondiente al Grupo D del torneo, se disputa en el imponente Levi’s Stadium, escenario que para los partidos de la FIFA adopta el nombre oficial de Estadio Bahía de San Francisco.

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El choque entre el orden táctico europeo y la tradicional garra sudamericana tendrá como marco un recinto que destaca por su modernidad extrema y tecnología de punta. Los aficionados de ambos países llenarán las gradas de este coloso californiano para presenciar un duelo que promete ser decisivo en las aspiraciones de ambos conjuntos.

SANTA CLARA, CALIFORNIA – JUNE 19: Así se ve por dentro el Levi’s Stadium. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

A continuación, se detallan todos los aspectos técnicos, la historia, los eventos y las características principales de este gran escenario deportivo:

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Datos especiales del Levi’s Stadium

Ubicación: Santa Clara, California, Estados Unidos.

Inauguración: 17 de julio de 2014.

Costo de construcción inicial: 1.300 millones de dólares.

Capacidad: 68.500 espectadores (expandible a 75.000).

Curiosidades arquitectónicas y tecnológicas

Este estadio destaca a nivel mundial por su infraestructura orientada a la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Fue el primer recinto de la NFL en recibir la prestigiosa certificación ecológica LEED Gold.

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Cuenta con un innovador techo verde de 2.500 metros cuadrados cubierto de vegetación nativa que ayuda a regular la temperatura. Además, posee más de 1.000 paneles solares integrados y un sistema avanzado de reciclaje de agua para el riego del campo de juego.

¿Qué equipos juegan en el Levi’s Stadium?

El inmueble es la casa oficial de los San Francisco 49ers, equipo perteneciente a la National Football League (NFL). También es utilizado de forma regular por los San Jose Earthquakes de la MLS para sus partidos de gran convocatoria.

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Conciertos y eventos especiales de gran nivel

Al ser un recinto multipropósito, ha recibido giras musicales masivas de artistas internacionales como Taylor Swift, Beyoncé, Coldplay, U2 y Ed Sheeran. En el ámbito del entretenimiento deportivo, el estadio fue la sede del evento de lucha libre WrestleMania 31.

Eventos deportivos albergados y su rol en el Mundial 2026

A lo largo de su historia, el estadio ha sido sede de dos ediciones del Super Bowl (el Super Bowl L y el Super Bowl LX). En el ámbito del fútbol, ha recibido encuentros de la Copa América Centenario y de la Copa Oro.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, el estadio tiene un rol protagónico al recibir un total de seis partidos. El calendario incluye cinco encuentros de la fase de grupos y un compromiso de la ronda de dieciseisavos de final.

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DATOS CLAVE